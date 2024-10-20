Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Кайсар - Шахтер Караганда
Кайсар - Шахтер Караганда: обзор матча 20 октября 2024
Кайсар
20.10.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
5 : 1
Завершен
Шахтер Караганда
27'
А. Жаксылыков
33'
А. Жаксылыков
47'
А. Жаксылыков
54'
Р. Юденков
73'
J. Kameni
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кайсар - Шахтер Караганда
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
90'
Замена
О. Махан
️️️️
В. Прындета
83'
78'
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Ашортия
Замена
А. Кенесбек
️️️️
К. Калмуратов
75'
Замена
Д. Бородин
️️️️
Г. Миложко
75'
ГОЛ! 5:0!
J. Kameni
73'
65'
Желтая карточка
А. Тюлюбай
Замена
J. Kameni
️️️️
Э. Алтынбеков
58'
Замена
В. Совпель
️️️️
Д. Жалмукан
58'
ГОЛ! 4:0!
Р. Юденков
54'
ГОЛ! 3:0!
А. Жаксылыков
47'
Желтая карточка
Г. Миложко
45'
ГОЛ! 2:0!
А. Жаксылыков
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Жаксылыков
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
33
Лайонел Адамс
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
9
Айбар Абдулла
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
Шахтер Караганда
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
3-4-2-1
88
Сикач
18
Прындета
15
Пайович
56
Юденков
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
40
Кобуладзе
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
4-1-2-3
1
Цуприков
5
Стаменкович
33
Адамс
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
80
Илич
11
Лисакович
9
Таттыбаев
10
Ашортия
9
Абдулла
17
Калмуратов
5
Кенесбек
5
Кенесбек
17
Калмуратов
73
Жалмукан
77
Совпель
77
Совпель
73
Жалмукан
5
Миложко
9
Бородин
9
Бородин
5
Миложко
7
Алтынбеков
99
99
7
Алтынбеков
18
Прындета
29
Махан
29
Махан
18
Прындета
Лисакович
18
Назымханов
18
Назымханов
Лисакович
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
Остались в запасе
Кайсар
Шахтер Караганда
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
76
Владислав Лошкарев
ВР
99
Данила Карпиков
ВР
6
Милош Николич
ЦЗ
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
23
Руслан Туткышев
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Кайсар - Шахтер Караганда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Новости команд
Все
Кайсар
Шахтер Караганда
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Кызыл-Жар» – «Кайсар»: кто победит в матче 27 тура чемпионата Казахстана 2026
17 сентября
«Кайсар» – «Атырау»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+