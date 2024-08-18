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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Ордабасы
Шахтер Караганда - Ордабасы: обзор матча 18 августа 2024
Шахтер Караганда
18.08.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
2 : 3
Завершен
Ордабасы
58'
А. Беседин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Ордабасы
85'
Замена
З. Шехович
️️️️
Г. Суюмбаев
82'
Замена
В. Садовский
️️️️
А. Беседин
82'
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
А. Абикен
Замена
️️️️
М. Николич
75'
68'
Замена
Б. Исламхан
️️️️
А. Тагыберген
Замена
Б. Савкив
️️️️
Е. Кыбырай
60'
Замена
И. Ашортия
️️️️
Е. Козлов
60'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Беседин
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
А. Назымханов
46'
Желтая карточка
Е. Козлов
23'
19'
Желтая карточка
А. Тагыберген
15'
Красная карточка
С. Малый
Желтая карточка
М. Николич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
7
Евгений Козлов
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Ловро Квек
ОП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шабанов
6
Николич
5
Стаменкович
66
Кампо
2
Рыжук
88
Каньяс
14
Кыбырай
80
Илич
18
Назымханов
97
Джокич
7
Козлов
4-1-3-1-1
1
Игнатович
2
Малый
24
Товар
32
Пластун
5
Суюмбаев
40
Квек
22
Астанов
96
Абикен
8
Тагыберген
10
Яхшибоев
41
Беседин
14
Кыбырай
15
Савкив
15
Савкив
14
Кыбырай
7
Козлов
10
Ашортия
10
Ашортия
7
Козлов
18
Назымханов
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
18
Назымханов
5
Суюмбаев
3
Шехович
3
Шехович
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
9
Исламхан
9
Исламхан
8
Тагыберген
96
Абикен
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
96
Абикен
41
Беседин
90
Садовский
90
Садовский
41
Беседин
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Ордабасы
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
29
Daniyal Takhanov
ЦФ
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
1
Бекхан Шайзада
ВР
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
98
Дембо Дарбо
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Шахтер Караганда - Ордабасы
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
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