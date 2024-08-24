Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Атырау - Шахтер Караганда
Атырау - Шахтер Караганда: обзор матча 24 августа 2024
Атырау
24.08.2024, суббота, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Шахтер Караганда
27'
Н. Сигневич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атырау - Шахтер Караганда
85'
Красная карточка
Л. Адамс
ГОЛ! 1:0!
Н. Сигневич
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
10
Ринат Джуматов
ЦП
14
Наурызбек Жагоров
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
16
Матеус Крисиума
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
80
Йован Илич
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Атырау
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Шахтер Караганда
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Хаткевич
4
Жумаханов
26
Керимжанов
19
Наджарян
55
Нойок
10
Джуматов
14
Жагоров
11
Каямба
7
Стасевич
16
Крисиума
14
Сигневич
3-3-2-1-3
1
Шабанов
66
Кампо
5
Стаменкович
6
Николич
14
Кыбырай
88
Каньяс
2
Рыжук
7
Драченко
80
Илич
18
Назымханов
7
Козлов
97
Джокич
33
Адамс
Остались в запасе
Атырау
Шахтер Караганда
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
35
Владислав Саенко
ВР
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
18
Никита Степанов
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
34
Якоб Новак
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
26
Юсуф Саидалиев
ЦП
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
47
Темирлан Жиеналиев
ЦФ
Остались в запасе
27
Шахсултан Зубайдилда
ЦЗ
68
Александр Мигунов
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ПЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
10
Имеда Ашортия
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Атырау - Шахтер Караганда
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Улытау
0 : 3
31.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Атырау
2 : 3
25.10.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Алтай
1 : 1
18.10.2026
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Женис
0 : 0
10.10.2026
Атырау
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Новости команд
Все
Атырау
Шахтер Караганда
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Атырау» – «Иртыш»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Атырау» и «Иртыша Павлодара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Алтай» – «Атырау»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Алтай» – «Атырау»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Атырау» – «Ордабасы»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Махачкалинское «Динамо» рассталось с Юсуповым и колумбийским хавбеком
2025.02.16 13:55
Ярошик возглавил казахстанский клуб, вылетевший в Первую лигу
2024.11.06 11:08
«Шахтер» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 10:50
«Шахтер» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 10:50
«Кайсар» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024
2024.10.20 13:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+