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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Елимай
Шахтер Караганда - Елимай: обзор матча 22 сентября 2024
Шахтер Караганда
22.09.2024, воскресенье, 15:00
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Елимай
90+4'
Е. Козлов
15'
Н. Корзун
29'
Н. Корзун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Елимай
ГОЛ! 1:2!
Е. Козлов
90'
+4
Желтая карточка
Р. Каньяс
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
С. Одеойибо
81'
Замена
Е. Нургалиев
️️️️
Э. Рейес
73'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Чина
Замена
Е. Козлов
️️️️
И. Ашортия
72'
69'
Замена
И. Свиридов
️️️️
И. Машуков
69'
Замена
Ю. Перцух
️️️️
А. Дарабаев
Замена
️️️️
М. Драченко
46'
29'
ГОЛ! 0:2!
Н. Корзун
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Корзун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
2
Дмитрий Рыжук
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
5
Филип Стаменкович
ЦЗ
14
Ескендир Кыбырай
ПЗ
88
Рохер Каньяс
ОП
80
Йован Илич
ЦП
7
Максим Драченко
ЦП
33
Лайонел Адамс
ЦФ
10
Имеда Ашортия
ЦФ
97
Милан Джокич
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Елимай
35
Максим Коваль
ВР
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
19
Михаил Габышев
ПЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
18
Никита Корзун
ОП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
23
Майком Давид
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЦП
89
Чина
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Шахтер Караганда
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Елимай
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Еркебулан Нургалиев
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
4-1-2-3
1
Цуприков
2
Рыжук
66
Кампо
5
Стаменкович
14
Кыбырай
88
Каньяс
80
Илич
7
Драченко
97
Джокич
10
Ашортия
33
Адамс
4-1-3-1-1
35
Коваль
4
Пенчиков
3
Одеойибо
88
Яшин
19
Габышев
18
Корзун
6
Дарабаев
23
Давид
7
Рейес
89
Чина
14
Машуков
10
Ашортия
7
Козлов
7
Козлов
10
Ашортия
89
Чина
7
Муртазаев
7
Муртазаев
89
Чина
6
Дарабаев
88
Перцух
88
Перцух
6
Дарабаев
7
Рейес
10
Нургалиев
10
Нургалиев
7
Рейес
14
Машуков
11
Свиридов
11
Свиридов
14
Машуков
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Елимай
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
68
Александр Мигунов
ЦЗ
6
Милош Николич
ЦЗ
23
Руслан Туткышев
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Ансар Алтынхан
ЦП
11
Дмитрий Лисакович
ЦП
20
Дмитрий Бачек
АП
18
Абылайхан Назымханов
АП
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
9
Айбар Абдулла
ЦФ
Остались в запасе
78
Денис Кавлинов
ВР
4
Сергей Кейлер
ЛЗ
63
Иван Сараванья
ЦЗ
15
Дмитрий Шмидт
ПЗ
77
Дмитрий Шомко
ЛВ
Главный тренер
Константин Емельянов
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Шахтер Караганда - Елимай
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Елимай
1 : 4
31.10.2026
Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Алтай
2 : 2
25.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Елимай
2 : 1
18.10.2026
Улытау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
1 : 2
14.10.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Елимай
1 : 3
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