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Лига чемпионов 2025/2026
Юнион СЖ - Аталанта
Юнион СЖ - Аталанта: обзор матча 28 января 2026
Юнион СЖ
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
70'
А. Халаили
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Аталанта
Завершен
90'
+3
Желтая карточка
Джанлука Скамакка
Замена
Федде Лейсен
️️️️➡️️
Ануар Айт Эль-Хадж
90'
90'
+3'
Замена
Усейну Нианг
️️️️➡️️
Гилерме Смит
85'
Желтая карточка
Росс Сайкс
(фол)
77'
74'
Замена
Марио Пашалич
️️️️➡️️
Одилон Коссуну
ГОЛ! 1:0!
Анан Халаили
Пас отдал
Ануар Айт Эль-Хадж
70'
69'
Желтая карточка
Онест Аганор
(фол)
61'
Замена
Джанлука Скамакка
️️️️➡️️
Никола Крстович
Замена
Мохаммед Фусейни
️️️️➡️️
Рауль Флоруч
57'
Замена
Роб Скофс
️️️️➡️️
Адем Зорган
57'
52'
Замена
Шарль Де Кетеларе
️️️️➡️️
Лазар Самарджич
52'
Замена
Мартен де Рон
️️️️➡️️
Юнус Муса
51'
Замена
Камалдин Сулемана
️️️️➡️️
Адемола Лукман
45'
+1'
28'
Желтая карточка
Лазар Самарджич
(фол)
Желтая карточка
Кристиан Берджесс
(фол)
10'
Показать весь матч
Live: Юнион СЖ - Аталанта
Поле
Текстовая версия
90+1'
Момент не реализован! kamaldeen sulemana (Аталанта).
90+1'
Сколько минут добавил судья? 3
90'
Момент не реализован! marten de roon (Аталанта). Пас отдал gianluca scamacca.
85'
charles de ketelaere (Аталанта) в офсайде.
85'
Замена у команды Юнион СЖ. Гилерме Смит ушел, ousseynou niang вышел.
83'
Пауза окончена. Матч продолжается.
83'
Пауза в матче. Травму получил christian burgess (Юнион СЖ)
80'
gianluca scamacca (Аталанта) в офсайде.
77'
ross sykes (Юнион СЖ) получил желтую карточку за фол.
77'
Правила нарушил ross sykes (Юнион СЖ).
77'
charles de ketelaere (Аталанта) заработал штрафной на правом фланге.
77'
honest ahanor (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил mohammed fuseini (Юнион СЖ).
76'
Момент не реализован! Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
75'
kamaldeen sulemana (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
75'
Правила нарушил rob schoofs (Юнион СЖ).
74'
Замена у команды Аталанта. odilon kossounou ушел, mario pasalic вышел.
72'
Кевин Мак Аллистер (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Правила нарушил ederson (Аталанта).
70'
Гол! 1:0! Забил anan khalaili (Юнион СЖ). Ассистент - anouar ait el hadj.
69'
honest ahanor (Аталанта) получил желтую карточку за фол.
69'
mohammed fuseini (Юнион СЖ) заработал штрафной в атаке.
69'
Правила нарушил honest ahanor (Аталанта).
69'
Пауза окончена. Матч продолжается.
68'
Пауза в матче. Травму получил (Аталанта)
67'
Удар заблокирован. Бил gianluca scamacca (Аталанта). Ассистент - charles de ketelaere..
65'
Пауза окончена. Матч продолжается.
65'
Пауза в матче. Травму получил mohammed fuseini (Юнион СЖ)
64'
honest ahanor (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил mohammed fuseini (Юнион СЖ).
61'
Замена у команды Аталанта. nikola krstovic ушел, gianluca scamacca вышел.
60'
Пауза окончена. Матч продолжается.
59'
Пауза в матче. Травму получил anouar ait el hadj (Юнион СЖ)
57'
Замена у команды Юнион СЖ. adem zorgane ушел, rob schoofs вышел.
57'
Замена у команды Юнион СЖ. raul florucz ушел, mohammed fuseini вышел.
56'
ederson (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
56'
Правила нарушил raul florucz (Юнион СЖ).
56'
Удар заблокирован. Бил raul florucz (Юнион СЖ). Ассистент - Камил ван де Перре..
55'
Пауза окончена. Матч продолжается.
55'
Пауза в матче. Травму получил ross sykes (Юнион СЖ)
55'
Удар заблокирован. Бил marten de roon (Аталанта). Ассистент - ederson..
53'
Гилерме Смит (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
53'
Правила нарушил marten de roon (Аталанта).
52'
Замена у команды Аталанта. yunus musah ушел, marten de roon вышел.
52'
Замена у команды Аталанта. lazar samardzic ушел, charles de ketelaere вышел.
51'
Замена у команды Аталанта. ademola lookman ушел, kamaldeen sulemana вышел.
51'
honest ahanor (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Правила нарушил anan khalaili (Юнион СЖ).
50'
anan khalaili (Юнион СЖ) пробил (левой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Кевин Мак Аллистер.
47'
Гилерме Смит (Юнион СЖ) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Марко Спортиелло (Аталанта). Пас отдал Луи Патрис.
46'
ademola lookman (Аталанта) в офсайде.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 0:0.
45+1'
Удар заблокирован. Бил lazar samardzic (Аталанта). Ассистент - nikola krstovic..
45'
Сколько минут добавил судья? 1
43'
ross sykes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
42'
honest ahanor (Аталанта) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил raul florucz (Юнион СЖ).
40'
christian burgess отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
40'
Момент не реализован! Исак Хин (Аталанта). Навешивал Давиде Дзаппакоста с углового.
39'
Кьел Шерпен отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
39'
ademola lookman (Аталанта) пробил (правой ногой) по воротам, сейв сделал Кьел Шерпен (Юнион СЖ). Пас отдал lazar samardzic.
39'
Кьел Шерпен (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
39'
Правила нарушил nikola krstovic (Аталанта).
38'
adem zorgane отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
38'
Удар заблокирован. Бил Лоренцо Бернаскони (Аталанта). Ассистент - lazar samardzic..
38'
Удар заблокирован. Бил Давиде Дзаппакоста (Аталанта).
34'
nikola krstovic (Аталанта) сыграл рукой.
28'
lazar samardzic (Аталанта) получил желтую карточку за фол.
28'
Гилерме Смит (Юнион СЖ) заработал штрафной на левом фланге.
28'
Правила нарушил lazar samardzic (Аталанта).
24'
Удар заблокирован. Бил Исак Хин (Аталанта). Длинный пас делал Давиде Дзаппакоста..
23'
christian burgess отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
23'
raul florucz (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
23'
Правила нарушил honest ahanor (Аталанта).
22'
Удар заблокирован. Бил lazar samardzic (Аталанта).
21'
Правила нарушил Исак Хин (Аталанта).
21'
anouar ait el hadj (Юнион СЖ) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил nikola krstovic (Аталанта).
18'
christian burgess (Юнион СЖ) заработал штрафной в атаке.
18'
Момент не реализован! Гилерме Смит (Юнион СЖ). Пас после быстрого прохода сделал anouar ait el hadj.
17'
yunus musah (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
17'
Правила нарушил Камил ван де Перре (Юнион СЖ).
15'
Пауза окончена. Матч продолжается.
14'
Пауза в матче. Травму получил Камил ван де Перре (Юнион СЖ)
12'
Удар заблокирован. Бил raul florucz (Юнион СЖ). Проникающий пас сделал anouar ait el hadj..
11'
adem zorgane отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Аталанта.
10'
christian burgess (Юнион СЖ) получил желтую карточку за фол.
10'
honest ahanor (Аталанта) заработал штрафной в атаке.
10'
Правила нарушил christian burgess (Юнион СЖ).
8'
nikola krstovic (Аталанта) пробил (головой) по воротам, сейв сделал Кьел Шерпен (Юнион СЖ). Длинный пас делал ederson.
6'
Момент не реализован! raul florucz (Юнион СЖ).
5'
Гилерме Смит (Юнион СЖ) заработал штрафной на левом фланге.
5'
Правила нарушил odilon kossounou (Аталанта).
3'
Удар заблокирован. Бил raul florucz (Юнион СЖ).
2'
ederson (Аталанта) заработал штрафной на левом фланге.
2'
Правила нарушил Камил ван де Перре (Юнион СЖ).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Юнион СЖ
37
Кьел Шерпен
ВР
16
Кристиан Берджесс
(К)
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
26
Росс Сайкс
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
8
Адем Зорган
ЦП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
11
Гилерме Смит
ЛВ
25
Анан Халаили
ПВ
30
Рауль Флоруч
ПВ
Главный тренер
Давид Юбер
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
47
Лоренцо Бернаскони
ЛЗ
69
Онест Аганор
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
3
Одилон Коссуну
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Эдерсон
(К)
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
6
Юнус Муса
ПВ
90
Никола Крстович
ЦФ
22
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
48
Федде Лейсен
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
17
Роб Скофс
ЦП
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
7
Мохаммед Фусейни
ПВ
22
Усейну Нианг
ЛФ
32
Sekou Keita
ЦФ
39
Youssef Hamoutahar
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
15
Марио Пашалич
АП
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
9
Джанлука Скамакка
ЦФ
4-2-3-1
37
Шерпен
16
Берджесс
27
Патрис
26
Сайкс
5
Мак Аллистер
6
ван де Перре
8
Зорган
11
Смит
10
Айт Эль-Хадж
30
Флоруч
25
Халаили
3-2-1-2-2
57
Спортиелло
47
Бернаскони
4
Хин
3
Коссуну
77
Дзаппакоста
69
Аганор
13
Эдерсон
6
Муса
10
Самарджич
22
Лукман
90
Крстович
10
Айт Эль-Хадж
48
Лейсен
48
Лейсен
10
Айт Эль-Хадж
8
Зорган
17
Скофс
17
Скофс
8
Зорган
30
Флоруч
7
Фусейни
7
Фусейни
30
Флоруч
11
Смит
22
Нианг
22
Нианг
11
Смит
6
Муса
15
де Рон
15
де Рон
6
Муса
10
Самарджич
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
10
Самарджич
3
Коссуну
15
Пашалич
15
Пашалич
3
Коссуну
22
Лукман
22
Сулемана
22
Сулемана
22
Лукман
90
Крстович
9
Скамакка
9
Скамакка
90
Крстович
Остались в запасе
Юнион СЖ
Аталанта
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
32
Sekou Keita
ЦФ
39
Youssef Hamoutahar
ЦФ
Главный тренер
Давид Юбер
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
35
Натан Гюйгевельде
ЦП
32
Sekou Keita
ЦФ
39
Youssef Hamoutahar
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
29
Марко Карнесекки
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
Главный тренер
Давид Юбер
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Юнион СЖ
Точно не сыграют
M. Biondic
Дэвид Промис
ЦФ
Гийом Франсуа
ПЗ
Иван Павлич
ЦП
Массире Силла
ЦЗ
Йенс Тенкенс
ВР
Бесфорт Зенели
ЦП
Марк Гигер
ЦФ
Кевин Родригес
ЦФ
Мамаду Тьерно Барри
ЦЗ
Аталанта
Точно не сыграют
Раоуль Белланова
ПЗ
Джакомо Распадори
ЦФ
Митчел Баккер
ЛЗ
Статистика матча Юнион СЖ - Аталанта
2
3
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
0
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
344
605
Сейвы
2
2
Точность передач %
73
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
1
0.83
xGP (предотвращенные голы)
-0.81
-0.81
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Констант Ванден Сток
Посещаемость:
15010
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