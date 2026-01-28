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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Байер - Вильярреал
Байер - Вильярреал: обзор матча 28 января 2026
Байер
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
3 : 0
Завершен
Вильярреал
12'
М. Тилльман
35'
М. Тилльман
57'
А. Гримальдо
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Байер - Вильярреал
Завершен
90'
+3'
Замена
Эдмон Тапсоба
️️️️➡️️
Алехандро Гримальдо
89'
83'
Замена
Пап Гуйе
️️️️➡️️
Санти Комесанья
Замена
Эсекьель Паласиос
️️️️➡️️
Алеш Гарсия
70'
Замена
Эрнест Поку
️️️️➡️️
Ибрагим Маза
70'
69'
Замена
Daniel Budesca
️️️️➡️️
Николя Пепе
65'
Замена
Даниэль Парехо
️️️️➡️️
Alassane Diatta
Замена
Кристиан Кофане
️️️️➡️️
Патрик Шик
62'
Замена
Артур
️️️️➡️️
Лукас Васкес
62'
ГОЛ! 3:0!
Алехандро Гримальдо
Пас отдал
Лукас Васкес
57'
55'
Желтая карточка
Николя Пепе
52'
Желтая карточка
Рафа Марин
(фол)
46'
Замена
Hugo Lopez
️️️️➡️️
Тажон Бьюкенан
46'
Замена
Жорж Микаутадзе
️️️️➡️️
Томас Парти
45'
Желтая карточка
Пау Наварро
(фол)
45'
+1'
ГОЛ! 2:0!
Малик Тилльман
Пас отдал
Патрик Шик
35'
ГОЛ! 1:0!
Малик Тилльман
12'
Показать весь матч
Live: Байер - Вильярреал
Поле
Текстовая версия
89'
Серджи Кардона (Вильярреал) заработал штрафной на своей половине поля.
89'
Правила нарушил Кристиан Кофане (Байер).
87'
Удар заблокирован. Бил Жорж Микаутадзе (Вильярреал). Ассистент - Пап Гуйе.
85'
Эрнест Поку (Байер) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Арнау Тенас (Вильярреал). Пас отдал Эсекьель Паласиос.
85'
Ренату Вейга отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Байер.
83'
Серджи Кардона отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Байер.
83'
Замена у команды Вильярреал. Санти Комесанья ушел, Пап Гуйе вышел.
82'
Малик Тилльман (Байер) заработал штрафной в атаке.
82'
Правила нарушил Ренату Вейга (Вильярреал).
79'
Пауза окончена. Матч продолжается.
79'
Пауза в матче. Проблемы у команды Байер.
76'
Жорж Микаутадзе (Вильярреал) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Loic Bade (Байер).
75'
Тани Олувасейи (Вильярреал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Янис Бласвих (Байер). Пас отдал Hugo Lopez .
74'
Момент не реализован! Кристиан Кофане (Байер). Пас отдал Джарел Куанса.
70'
Замена у команды Байер. Ибрагим Маза ушел, Эрнест Поку вышел.
70'
Замена у команды Байер. Алеш Гарсия ушел, Эсекьель Паласиос вышел.
69'
Замена у команды Вильярреал. Николя Пепе ушел, Daniel Budesca вышел.
67'
Момент не реализован! Эсекьель Фернандес (Байер).
67'
Малик Тилльман (Байер) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Правила нарушил Ренату Вейга (Вильярреал).
65'
Замена у команды Вильярреал. Alassane Diatta ушел, Даниэль Парехо вышел.
65'
Пауза окончена. Матч продолжается.
65'
Пауза в матче. Травму получил Ибрагим Маза (Байер).
64'
Ибрагим Маза (Байер) заработал штрафной на своей половине поля.
64'
Правила нарушил Тани Олувасейи (Вильярреал).
64'
Николя Пепе (Вильярреал) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Янис Бласвих (Байер).
62'
Замена у команды Байер. Lucas Vazquez ушел, Артур вышел.
62'
Замена у команды Байер. Патрик Шик ушел, Кристиан Кофане вышел.
60'
Lucas Vazquez отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Вильярреал.
59'
Николя Пепе (Вильярреал) заработал штрафной в атаке.
59'
Правила нарушил Ибрагим Маза (Байер).
57'
Гол! 3:0! Забил Алехандро Гримальдо (Байер). Ассистент - Lucas Vazquez (длинная передача).
55'
Николя Пепе (Вильярреал) получил желтую карточку.
54'
Рафа Марин отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Байер.
53'
Ибрагим Маза (Байер) заработал штрафной на левом фланге.
53'
Правила нарушил Пау Наварро (Вильярреал).
52'
Рафа Марин (Вильярреал) получил желтую карточку за фол.
52'
Патрик Шик (Байер) заработал штрафной на левом фланге.
52'
Правила нарушил Рафа Марин (Вильярреал).
51'
Правила нарушил Эсекьель Фернандес (Байер).
51'
Alassane Diatta (Вильярреал) заработал штрафной на своей половине поля.
51'
Пауза окончена. Матч продолжается.
50'
Пауза в матче. Проблемы у команды Байер.
47'
Тани Олувасейи (Вильярреал) в офсайде.
46'
Тани Олувасейи (Вильярреал) в офсайде.
45'
Замена у команды Вильярреал. Тажон Бьюкенан ушел, Hugo Lopez вышел.
45'
Замена у команды Вильярреал. Томас Парти ушел, Жорж Микаутадзе вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45+2'
1-й тайм окончен. Счет 4:0.
45'
Сколько минут добавил судья? 1.
45'
Пау Наварро (Вильярреал) получил желтую карточку за фол.
45'
Правила нарушил Пау Наварро (Вильярреал).
45'
Алехандро Гримальдо (Байер) заработал штрафной на левом фланге.
45'
Томас Парти (Вильярреал) заработал штрафной на своей половине поля.
45'
Правила нарушил Lucas Vazquez (Байер).
45'
Момент не реализован! Патрик Шик (Байер). Пас отдал Алехандро Гримальдо.
44'
Alassane Diatta (Вильярреал) сыграл рукой.
42'
Джарел Куанса (Байер) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил Тани Олувасейи (Вильярреал).
41'
Момент не реализован! Тажон Бьюкенан (Вильярреал). Пас отдал Николя Пепе.
38'
Ибрагим Маза (Байер) заработал штрафной на своей половине поля.
38'
Правила нарушил Санти Комесанья (Вильярреал).
35'
Гол! 2:0! Забил Малик Тилльман (Байер). Пас головой сделал Патрик Шик.
32'
Малик Тилльман (Байер) заработал штрафной на правом фланге.
32'
Правила нарушил Ренату Вейга (Вильярреал).
31'
Правила нарушил Пау Наварро (Вильярреал).
31'
Алехандро Гримальдо (Байер) заработал штрафной на левом фланге.
28'
Патрик Шик (Байер) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Арнау Тенас (Вильярреал). Длинный пас делал Ибрагим Маза.
26'
Ибрагим Маза (Байер) пробил (левой ногой) и попал в правую штангу!
25'
Ренату Вейга отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Байер.
25'
Удар заблокирован. Бил Малик Тилльман (Байер). Ассистент - Алехандро Гримальдо.
21'
Момент не реализован! Ренату Вейга (Вильярреал). Пас отдал Nicolas Pepe.
20'
Правила нарушил Алеш Гарсия (Байер).
20'
Alassane Diatta (Вильярреал) заработал штрафной в атаке.
19'
Алеш Гарсия (Байер) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Арнау Тенас (Вильярреал). Пас отдал Loic Bade.
19'
Loic Bade (Байер) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Арнау Тенас (Вильярреал).
19'
Удар заблокирован. Бил Loic Bade (Байер).
16'
Правила нарушил Санти Комесанья (Вильярреал).
16'
Эсекьель Фернандес (Байер) заработал штрафной на своей половине поля.
12'
Гол! 1:0! Забил Малик Тилльман (Байер).
10'
Момент не реализован! Ибрагим Маза (Байер). Пас отдал Патрик Шик.
7'
Малик Тилльман (Байер) заработал штрафной в атаке.
7'
Правила нарушил Рафа Марин (Вильярреал).
4'
Удар заблокирован. Бил Алехандро Гримальдо (Байер). Ассистент - Ибрагим Маза.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Байер
28
Янис Бласвих
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
6
Эсекьель Фернандес
ОП
8
Роберт Андрих
(К)
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
22
Ибрагим Маза
АП
17
Малик Тилльман
АП
21
Лукас Васкес
ПВ
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Вильярреал
25
Арнау Тенас
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
4
Рафа Марин
ЦЗ
13
Ренату Вейга
ОП
14
Санти Комесанья
(К)
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
38
Alassane Diatta
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
12
Тани Олувасейи
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
35
Кристиан Кофане
ЦФ
19
Эрнест Поку
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
30
Daniel Budesca
ЦЗ
26
Пап Гуйе
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
32
Hugo Lopez
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
3-1-2-3-1
28
Бласвих
20
Гримальдо
5
Баде
4
Куанса
6
Фернандес
8
Андрих
24
Гарсия
22
Маза
17
Тилльман
21
Васкес
10
Шик
3-1-3-1-2
25
Тенас
6
Наварро
4
Марин
23
Кардона
13
Вейга
14
Комесанья
5
Парти
38
17
Бьюкенан
12
Олувасейи
19
Пепе
20
Гримальдо
12
Тапсоба
12
Тапсоба
20
Гримальдо
21
Васкес
13
Артур
13
Артур
21
Васкес
24
Гарсия
14
Паласиос
14
Паласиос
24
Гарсия
10
Шик
35
Кофане
35
Кофане
10
Шик
22
Маза
19
Поку
19
Поку
22
Маза
19
Пепе
30
30
19
Пепе
14
Комесанья
26
Гуйе
26
Гуйе
14
Комесанья
38
10
Парехо
10
Парехо
38
17
Бьюкенан
32
32
17
Бьюкенан
5
Парти
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
5
Парти
Остались в запасе
Байер
Вильярреал
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
18
Йонас Омлин
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
16
Аксель Тапе
ЦП
42
Монтрель Калбрет
ПВ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
13
Диего Конде
ВР
24
Альфонсо Педраса
ЛЗ
20
Альберто Молейро
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Байер
Точно не сыграют
Элисс Бен-Сегир
АП
Марк Флеккен
ВР
Йонас Хофманн
ПВ
Нейтан Телла
ПВ
Мартен Терье
ЛВ
I. Traore
Вильярреал
Точно не сыграют
Пау Кабанес
ЦФ
Логан Кошта
ЦЗ
Хуан Фойт
ЦЗ
Вилли Камбвала
ЦЗ
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
Айосе Перес
ЦФ
Альфон Гонсалес
ЛВ
Статистика матча Байер - Вильярреал
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
15
Офсайды
0
2
Количество передач
790
419
Сейвы
2
4
Точность передач %
92
85
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.03
0.25
xGP (предотвращенные голы)
-1.07
-1.07
Информация о матче
Главный судья:
Эспен Эскас
Стадион:
Бай-Арена
Посещаемость:
30210
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1 : 1
10.05.2026
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Германия. Бундеслига, 34 тур
Байер
1 : 1
16.05.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 33 тур
Штутгарт
3 : 1
09.05.2026
Байер
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Байер
4 : 1
02.05.2026
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Германия. Бундеслига, 31 тур
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1 : 2
25.04.2026
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Германия. Кубок, 1/2 финала
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0 : 2
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