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Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 28 января 2026
Атлетик
28.01.2026, среда, 23:00
Лига чемпионов, 8 тур
2 : 3
Завершен
Спортинг
3'
О. Сансет
28'
Г. Гурусета
12'
У. Дьоманде
62'
Тринкау
90+4'
А. Сантос
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Прогноз
Коэффициенты
Протокол Атлетик - Спортинг
Завершен
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Алиссон Сантос
90'
+5'
87'
Замена
Алиссон Сантос
️️️️➡️️
Тринкау
86'
Желтая карточка
Эдуарду Куарежма
(фол)
Желтая карточка
Микель Весга
(фол)
82'
Замена
Нико Серрано
️️️️➡️️
Роберт Наварро
81'
Замена
Asier Hierro
️️️️➡️️
Горка Гурусета
81'
79'
Гол отменен
Джени Катамо
Желтая карточка
Айтор Паредес
(фол)
75'
Замена
Селтон Санчес
️️️️➡️️
Унаи Гомес
66'
Замена
Микель Весга
️️️️➡️️
Иньиго Руис де Галаррета
66'
62'
ГОЛ! 2:2!
Тринкау
55'
Желтая карточка
Педру Гонсалвеш
(фол)
54'
Замена
Педру Гонсалвеш
️️️️➡️️
Даниэль Браганца
54'
Замена
Хидемаса Морита
️️️️➡️️
Жоау Симойнш
54'
Замена
Эдуарду Куарежма
️️️️➡️️
Усман Дьоманде
Замена
Алекс Беренгер
️️️️➡️️
Ойан Сансет
50'
49'
Желтая карточка
Жоау Симойнш
(фол)
Травма
Ойан Сансет
49'
45'
+3'
Желтая карточка
Горка Гурусета
44'
39'
Желтая карточка
Максимилиано Араухо
(фол)
Желтая карточка
Унаи Гомес
(фол)
34'
29'
Желтая карточка
Матеус Рейс
ГОЛ! 2:1!
Горка Гурусета
28'
26'
Замена
Матеус Рейс
️️️️➡️️
Гонсалу Инасиу
25'
Травма
Гонсалу Инасиу
12'
ГОЛ! 1:1!
Усман Дьоманде
Пас отдал
Максимилиано Араухо
ГОЛ! 1:0!
Ойан Сансет
3'
Показать весь матч
Live: Атлетик - Спортинг
Поле
Текстовая версия
90+4'
Гол! 2:3! Забил Алиссон Сантос (Sporting Lisbon).
90+4'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Pote.
90+3'
Матеус Рейс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
90+2'
Maxi Araujo отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
90'
Пауза окончена. Матч продолжается.
90'
Пауза в матче. Проблемы у команды Sporting Lisbon.
90'
Матеус Рейс отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
89'
Момент не реализован! Pote (Sporting Lisbon). Пас отдал Мортен Юльманн.
89'
Aitor Paredes отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
88'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Правила нарушил Selton Sanchez (Атлетик).
87'
Замена у команды Sporting Lisbon. Trincao ушел, Алиссон Сантос вышел.
86'
Эдуарду Куарежма (Sporting Lisbon) получил желтую карточку за фол.
86'
Правила нарушил Эдуарду Куарежма (Sporting Lisbon).
86'
Алекс Беренгер (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
82'
Микель Весга (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
82'
Pote (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
82'
Правила нарушил Микель Весга (Атлетик).
81'
Замена у команды Атлетик. Горка Гурусета ушел, Asier Hierro вышел.
81'
Замена у команды Атлетик. Роберт Наварро ушел, Нико Серрано вышел.
79'
Решение ВАР. Нет пенальти для команды .
78'
Адама Бойро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
77'
Maxi Araujo (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
77'
Правила нарушил Andoni Gorosabel (Атлетик).
75'
Aitor Paredes (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
75'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) заработал штрафной в атаке.
75'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
73'
Удар заблокирован. Бил Джени Катамо (Sporting Lisbon). Ассистент - Мортен Юльманн.
72'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) в офсайде.
71'
Унаи Симон отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
71'
Джени Катамо (Sporting Lisbon) пробил левой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Луис Суарес.
70'
Алекс Беренгер отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
69'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
69'
Правила нарушил Selton Sanchez (Атлетик).
68'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Правила нарушил Aitor Paredes (Атлетик).
68'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
68'
Правила нарушил Роберт Наварро (Атлетик).
66'
Замена у команды Атлетик. Иньиго Руис де Галаррета ушел, Микель Весга вышел.
66'
Замена у команды Атлетик. Унаи Гомес ушел, Selton Sanchez вышел.
64'
Момент не реализован! Горка Гурусета (Атлетик).
62'
Гол! 2:2! Забил Trincao (Sporting Lisbon).
61'
Момент не реализован! Джени Катамо (Sporting Lisbon). Длинный пас отдал Maxi Araujo.
55'
Pote (Sporting Lisbon) получил желтую карточку за фол.
54'
Правила нарушил Pote (Sporting Lisbon).
54'
Алекс Беренгер (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Замена у команды Sporting Lisbon. Усман Дьоманде ушел, Эдуарду Куарежма вышел.
54'
Замена у команды Sporting Lisbon. Жоау Симойнш ушел, Хидемаса Морита вышел.
54'
Замена у команды Sporting Lisbon. Даниэль Браганца ушел, Pote вышел.
53'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) заработал штрафной в атаке.
53'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
51'
Andoni Gorosabel отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
51'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) пробил правой ногой по воротам, сейв сделал Унаи Симон (Атлетик). Пас отдал Жоау Симойнш.
50'
Пауза окончена. Матч продолжается.
50'
Замена у команды Атлетик. Ойан Сансет ушел, Алекс Беренгер вышел.
50'
Пауза в матче. Травму получил Ойан Сансет (Атлетик).
49'
Момент не реализован! Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик).
49'
Жоау Симойнш (Sporting Lisbon) получил желтую карточку за фол.
49'
Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик) заработал штрафной в атаке.
49'
Правила нарушил Жоау Симойнш (Sporting Lisbon).
45'
2-й тайм стартовал.
45+4'
1-й тайм окончен. Счет 2:1.
45+2'
Луис Суарес (Sporting Lisbon) в офсайде.
45+1'
Джени Катамо (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
45+1'
Правила нарушил Унаи Гомес (Атлетик).
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Сколько минут добавил судья? 3.
45'
Правила нарушил Луис Суарес (Sporting Lisbon).
45'
Aitor Paredes (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Горка Гурусета (Атлетик) получил желтую карточку.
44'
Жоау Симойнш (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
44'
Правила нарушил Andoni Gorosabel (Атлетик).
43'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
43'
Даниэль Браганца (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Мортен Юльманн (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
42'
Правила нарушил Горка Гурусета (Атлетик).
41'
Trincao (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
41'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
40'
Момент не реализован! Юри Бершиче (Атлетик). Пас отдал Роберт Наварро.
39'
Maxi Araujo (Sporting Lisbon) получил желтую карточку за фол.
39'
Правила нарушил Maxi Araujo (Sporting Lisbon).
39'
Andoni Gorosabel (Атлетик) заработал штрафной на правом фланге.
36'
Мортен Юльманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
34'
Унаи Гомес (Атлетик) получил желтую карточку за фол.
34'
Джени Катамо (Sporting Lisbon) заработал штрафной на правом фланге.
34'
Правила нарушил Унаи Гомес (Атлетик).
34'
Матеус Рейс (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
34'
Правила нарушил Горка Гурусета (Атлетик).
33'
Юри Бершиче (Атлетик) заработал штрафной на своей половине поля.
33'
Правила нарушил Луис Суарес (Sporting Lisbon).
32'
Жоау Симойнш (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
32'
Правила нарушил Горка Гурусета (Атлетик).
30'
Жоау Симойнш (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
30'
Правила нарушил Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик).
29'
Матеус Рейс (Sporting Lisbon) получил желтую карточку.
28'
Гол! 2:1! Забил Горка Гурусета (Атлетик).
28'
Удар заблокирован. Бил Горка Гурусета (Атлетик).
28'
Правила нарушил Алехандро Рего (Атлетик).
28'
Даниэль Браганца (Sporting Lisbon) заработал штрафной в атаке.
26'
Замена у команды Sporting Lisbon. Гонсалу Инасиу ушел, Матеус Рейс вышел.
26'
Пауза окончена. Матч продолжается.
25'
Пауза в матче. Травму получил Гонсалу Инасиу (Sporting Lisbon).
19'
Джени Катамо (Sporting Lisbon) заработал штрафной на своей половине поля.
19'
Правила нарушил Ойан Сансет (Атлетик).
18'
Усман Дьоманде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
18'
Удар заблокирован. Бил Ойан Сансет (Атлетик). Ассистент - Горка Гурусета.
14'
Джени Катамо (Sporting Lisbon) в офсайде.
12'
Гол! 1:1! Забил Усман Дьоманде (Sporting Lisbon). Ассистент - Maxi Araujo (с углового).
11'
Адама Бойро отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
11'
Юри Бершиче отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Sporting Lisbon.
9'
Иньиго Руис де Галаррета (Атлетик) заработал штрафной на правом фланге.
9'
Правила нарушил Жоау Симойнш (Sporting Lisbon).
7'
Момент не реализован! Ойан Сансет (Атлетик). Пас отдал Алехандро Рего.
6'
Мортен Юльманн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Атлетик.
6'
Удар заблокирован. Бил Горка Гурусета (Атлетик). Ассистент - Алехандро Рего.
3'
Гол! 1:0! Забил Ойан Сансет (Атлетик).
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
23
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
(К)
ЛЗ
19
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
30
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
20
Унаи Гомес
АП
8
Ойан Сансет
АП
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
1
Руй Силва
ВР
26
Усман Дьоманде
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
23
Даниэль Браганца
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
42
Мортен Юльманн
(К)
ОП
52
Жоау Симойнш
АП
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
10
Джени Катамо
ЛВ
25
Луис Суарес
ЦФ
16
Тринкау
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Атлетик
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
44
Селтон Санчес
ЦП
35
Ibon Sánchez
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
40
Elijah Gift
ЦФ
31
Asier Hierro
ЦФ
Спортинг
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
8
Педру Гонсалвеш
ЦП
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
27
Алиссон Сантос
ЛВ
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
4-3-2-1
23
Симон
19
Бойро
17
Бершиче
4
Паредес
2
Горосабель
16
Руис де Галаррета
30
Рего
23
Наварро
8
Сансет
20
Гомес
11
Гурусета
4-1-3-2
1
Силва
22
Фреснеда
14
Инасиу
23
Браганца
26
Дьоманде
42
Юльманн
20
Араухо
52
Симойнш
10
Катамо
16
Тринкау
25
Суарес
16
Руис де Галаррета
6
Весга
6
Весга
16
Руис де Галаррета
20
Гомес
44
Санчес
44
Санчес
20
Гомес
23
Наварро
22
Серрано
22
Серрано
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
31
31
11
Гурусета
14
Инасиу
2
Рейс
2
Рейс
14
Инасиу
26
Дьоманде
72
Куарежма
72
Куарежма
26
Дьоманде
52
Симойнш
5
Морита
5
Морита
52
Симойнш
23
Браганца
8
Гонсалвеш
8
Гонсалвеш
23
Браганца
16
Тринкау
27
Сантос
27
Сантос
16
Тринкау
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
40
Elijah Gift
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Руй Боржес
Остались в запасе
27
Алекс Падилья
ВР
34
Jon de Luis
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
35
Ibon Sánchez
ЦП
40
Elijah Gift
ЦФ
Остались в запасе
12
Жоау Виржиния
ВР
99
Франсишку Силва
ВР
91
Рикарду Мангаш
ЛЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
14
Георгий Кочорашвили
ЦП
90
Рафаэль Нель
ЦФ
58
Flavio Goncalves
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Руй Боржес
Атлетик
Точно не сыграют
Ерай Альварес
ЦЗ
Унаи Эгилус
ЦЗ
Урко Изета
ЦФ
Микель Хаурегисар
ЦП
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
Беньят Прадос
ЦП
Мароан Саннади
ЦФ
Иньяки Уильямс
ЦФ
Нико Уильямс
ПВ
Дани Вивиан
ЦЗ
Спортинг
Точно не сыграют
Сальвадор Блопа
ПВ
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Луис Гилерме
ПВ
Жеовани Кенда
ПВ
Нуну Сантуш
ЦФ
Зено Дебаст
ЦЗ
Статистика матча Атлетик - Спортинг
4
5
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
ВАР
0
1
Угловые удары
6
7
Нарушения
22
8
Офсайды
0
3
Количество передач
306
590
Сейвы
3
0
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.76
xGP (предотвращенные голы)
-0.8
-0.8
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Посещаемость:
52065
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23.05.2026
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Атлетик
1 : 1
17.05.2026
Сельта
Испания. Примера, 36 тур
Эспаньол
2 : 0
13.05.2026
Атлетик
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
0 : 1
10.05.2026
Валенсия
Испания. Примера, 34 тур
Алавес
2 : 4
02.05.2026
Атлетик
Португалия. Кубок, Финал
Спортинг
1 : 2
24.05.2026
Торренсе
Португалия. Примейра, 34 тур
Спортинг
3 : 0
16.05.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 33 тур
Риу Аве
1 : 4
11.05.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
5 : 1
04.05.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
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