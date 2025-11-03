Серия А. «Милан» победил «Рому» благодаря защитнику (1:0), Дибала не реализовал пенальти

«Милан» в 10-м туре Серии А переиграл дома «Рому». Единственный гол забил защитник Страхиня Павлович.
У «Ромы» на 82-й минуте пенальти не реализовал Пауло Дибала. Он травмировался при исполнении удара.
Миланцы отстают от первого места на очко, как и римляне.
У «Милана» одно поражение в сезоне – в 1-м туре.
«Рома» не побеждает «Милан» на выезде с 2017 года.
Италия. Серия А. 10 тур
Милан - Рома - 1:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Гол: 1:0 - С. Павлович, 39.
Незабитые пенальти: нет - П. Дибала, 82.
Источник: «Бомбардир»