Серия А. «Милан» победил «Рому» благодаря защитнику (1:0), Дибала не реализовал пенальти

«Милан» в 10-м туре Серии А переиграл дома «Рому». Единственный гол забил защитник Страхиня Павлович.

У «Ромы» на 82-й минуте пенальти не реализовал Пауло Дибала. Он травмировался при исполнении удара.

Миланцы отстают от первого места на очко, как и римляне.

У «Милана» одно поражение в сезоне – в 1-м туре.

«Рома» не побеждает «Милан» на выезде с 2017 года.