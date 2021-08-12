⚡ Лига конференций. «Рубин» вылетел из турнира, проиграв «Ракуву». На 122-й минуте казанцы не забили пенальти

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» дома уступил «Ракуву» со счетом 0:1.

Единственный гол казанцы пропустили на 111-й минуте – спустя пять минут после удаления Ильи Самошникова.

На 122-й минуте команда Леонида Слуцкого имела шанс сравнять счет, но Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

«Рубин» по сумме двух встреч вылетел из еврокубков.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

Рубин (Россия) – Ракув (Польша) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гутковскис, 111.

«Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 94), Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич (Мусаев, 56), Абильдгор, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Хвича (Бакаев, 106), Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 106).

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 75), Папаникулау, Полетанович (Видра, 97), Кун (Рундич, 117), Лопес, Муселик (Гутковскис, 84), Кебула (Шелонговски, 97).

Предупреждения: Костюков, 38; Мусаев, 63; Самошников, 105+1; Сайто, 109 – Вдовяк, 39; Невулис, 86; Видра, 120.

Удаление: Самошников, 106 – нет.

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