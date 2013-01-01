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    ⚡ Лига конференций. «Рубин» вылетел из турнира, проиграв «Ракуву». На 122-й минуте казанцы не забили пенальти

    В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» дома уступил «Ракуву» со счетом 0:1.

    Единственный гол казанцы пропустили на 111-й минуте – спустя пять минут после удаления Ильи Самошникова.

    На 122-й минуте команда Леонида Слуцкого имела шанс сравнять счет, но Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

    «Рубин» по сумме двух встреч вылетел из еврокубков.

    Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

    Рубин (Россия) – Ракув (Польша) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гутковскис, 111.

    «Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 94), Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич (Мусаев, 56), Абильдгор, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Хвича (Бакаев, 106), Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 106).

    «Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 75), Папаникулау, Полетанович (Видра, 97), Кун (Рундич, 117), Лопес, Муселик (Гутковскис, 84), Кебула (Шелонговски, 97).

    Предупреждения: Костюков, 38; Мусаев, 63; Самошников, 105+1; Сайто, 109 – Вдовяк, 39; Невулис, 86; Видра, 120.

    Удаление: Самошников, 106 – нет.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:32
    Комментарии207
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      Рейтинг: +512

      El_Chori 31 минуту назад

      Сливайте и дальше лидеров, упыри продажные(((

      0
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      Рейтинг: +4883

      sochi-2013 43 минуты назад

      Жаль. Вдвойне жалко, что Хвичу теперь точно продадут, а смотреть на его игру удовольствие!
      Да и нашим, "подающим надежды", было на кого равняться.

      0
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      ...
      Рейтинг: +8197

      Cleaner > sochi-2013 41 минуту назад

      Хвича - всадник без головы!..(

      1
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      Рейтинг: +8843

      knikos > sochi-2013 39 минут назад

      Какое удовольствие , наоборот каждый раз досада , что он тупой футболист , хоть и классный дриблёр . Сочи - 1:0 ! ааааааааааа !

      1
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      Рейтинг: +4883

      sochi-2013 > knikos 19 минут назад

      с возрастом придет

      0
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      Рейтинг: +881

      DemSerg 45 минут назад

      Наступает прозрение.

      3
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      Рейтинг: +175

      jek718875 47 минут назад

      Все говорят ХВЫЧА,ХВЫЧА, а что ХВЫЧА, у него за сезон 5 голов,вот вам и ХВЫЧА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4883

      sochi-2013 > jek718875 41 минуту назад

      Красота футбола не только в голах. Было бы наоборот, начинали бы с серии пенальти
      Ими бы и заканчивали.

      0
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      Рейтинг: +2019

      Spirit_78 50 минут назад

      Так-так-так. А ведь было несколько человек из болельщиков Рубина, кто буквально чморил Зенит в комментариях и обвинял во всех бедах российского футбола. Что же они интересно скажут после вылета от величайшего гранда в истории европейского футбола Ракува, о котором я например узнал не больше месяца назад?

      4
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      Рейтинг: +1073

      Олег1204 > Spirit_78 45 минут назад

      ну вооще да, зеня уничтожил две Бердыевские сильные команды массовой закупкой футболистов. Так же постоянное ослабление конкурентов. Хотели стать первыми парнями на деревне, ну так подавитесь

      1
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      Рейтинг: +8197

      Cleaner > Spirit_78 41 минуту назад

      Зенит не во всех бедах нашего футбола виноват. Только в половине. Во второй половине бед виноват Спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +530

      dim29 50 минут назад

      Да не на дне мы народ,дно давно уже пробито,тут уже как в анекдоте-,,Привет шахтёрам(в данном случае это Лихтенштейн,Сан-Марино и т.п.),,!!!

      0
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      Рейтинг: +175

      jek718875 56 минут назад

      Сейчас Л.СЛУЦКИЙ зайдёт в комнату к команде и скажет:РЕБЯТА МЫ ГАВНО

      3
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      Рейтинг: +117

      Soccerdealer63 > jek718875 54 минуты назад

      Сейчас Л.СЛУЦКИЙ зайдёт в комнату к команде и скажет: ГАВНО, МЫ - РЕБЯТА )+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      S.K.V. 58 минут назад

      Как стыдно за наш футбол.

      1
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      Рейтинг: +117

      Soccerdealer63 > S.K.V. 53 минуты назад

      Да...ладно Вам)))
      Посмотрите на "Роскосмос", авиастроение, Автопром...И НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ!))+

      1
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      Рейтинг: +8197

      Cleaner > Soccerdealer63 45 минут назад

      На зарплаты и пенсии россиян посмотрите. Стыдно ЗА СТРАНУ...(

      1
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      Рейтинг: +8843

      knikos > Soccerdealer63 37 минут назад

      Авиастроение ? Ты тупой ? Космос ? Ты дебил ? Про Росатом и с/х ещё напиши . Методичку смени , АНБ-ешник хренов !

      1
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      Рейтинг: +8979

      житель СПб 1 час назад

      Да. и еще - совершенно согласен с тем, что это поражение - от тренера! Так что еще раз привет, Слуцкий!
      И второе: Где ваш хвалебный Хвичи? Да, много бегал по полю туда- сюда, обыгрывая чужих и своих футболистов, передерживая мяч. Не забил ни одного мяча. Вот это - главное.

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      Рейтинг: +2909

      aaaaahhhh > житель СПб 56 минут назад

      старался - красиво бегал, передач точных нет, удары мимо ворот, но бегал красиво!:))))

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      Рейтинг: +8197

      Cleaner > aaaaahhhh 44 минуты назад

      Запасные игроки на бровке тоже бегали разминались. И пользы от них было столько же, сколько от Хвичи на поле...(

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      Рейтинг: +8843

      knikos > aaaaahhhh 36 минут назад

      Красиво бегал ? так мож ему на подиум надо ?

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      Рейтинг: +5984

      vladik12 1 час назад

      Очередной просер для Леонидаса. Был же у него АИК несколько лет назад. Ничему жизнь не учит... Поди, и еще такого рода ляпы были в квалификациях, но прогресса никакого.

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