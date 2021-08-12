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  • ⚡ Лига конференций. «Рубин» вылетел из турнира, проиграв «Ракуву». На 122-й минуте казанцы не забили пенальти

⚡ Лига конференций. «Рубин» вылетел из турнира, проиграв «Ракуву». На 122-й минуте казанцы не забили пенальти

12 августа 2021, 21:32
192

В ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций «Рубин» дома уступил «Ракуву» со счетом 0:1.

Единственный гол казанцы пропустили на 111-й минуте – спустя пять минут после удаления Ильи Самошникова.

На 122-й минуте команда Леонида Слуцкого имела шанс сравнять счет, но Сеад Хакшабанович не реализовал пенальти.

«Рубин» по сумме двух встреч вылетел из еврокубков.

Лига конференций. 3-й отборочный раунд. Ответные матчи

Рубин (Россия) – Ракув (Польша) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гутковскис, 111.

«Рубин»: Дюпин (Медведев, 120+1), В. Игнатьев (Зотов, 94), Уремович, Бегич, Самошников, Йевтич (Мусаев, 56), Абильдгор, Хван Ин Бом (Сайто, 108), Хвича (Бакаев, 106), Хакшабанович, Костюков (И. Игнатьев, 106).

«Ракув»: Ковачевич, Тудор, Нивулис, Арсенич, Вдовяк (Длугош, 75), Папаникулау, Полетанович (Видра, 97), Кун (Рундич, 117), Лопес, Муселик (Гутковскис, 84), Кебула (Шелонговски, 97).

Предупреждения: Костюков, 38; Мусаев, 63; Самошников, 105+1; Сайто, 109 – Вдовяк, 39; Невулис, 86; Видра, 120.

Удаление: Самошников, 106 – нет.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Рубин Ракув
Комментарии (192)
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GoLenaStop
1628793674
Процесс в нашем ногомяче идёт по всем знакомому пути - просрать всё, кому ни попадя! Рубин, а ты ведь всей стране в душу и в рейтинг насрал! А, зачем ты, не имея даже свиного рыла, полез в калашный ряд? - в евржопу?! Позорище.
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Рубинище
1628793860
Тренерская победа. Квичи не удалось и Рубин вылетел. ни чего другого кроме как наброс на грузина Слуцкий не предложил.РПЛ дно. 3я команда не может колхоз польский обыграть. даже забить в 2х играх. в атаке игры нет, напа нет. очень печально у нас всё с футболом.
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knikos
1628793894
Я думал , Спам дно , но Рубин снизу постучался ...
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JTherry
1628793935
ждем-с очередной слив от Сочи в Лиге Конференций с сербскими "партизанами"... похоже, РПЛ в рейтинге УЕФА свалится в этом году ниже 10-го места при таких "успехах" на европейских аренах...(
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Ганнибал Лектор
1628794257
Днище. Ещё только откройте хавальник с критикой Зенита
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Дедуктор
1628794339
В ЦСКА Слуцкер имел устойчивую репутацию "ссыкуна". Получается, ничему его европейский вояж не научил. По-прежнему, ссыкун. Но, надо признать, ссыкун болтливый. Этого не унять.
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Soccerdealer63
1628794500
Трудно что-то сказать... Просто потому, что "футболу" в нашем исполнении почти не было... А опять говорить про то, "всё управляется через ж..." надоело.. Но, всё-таки, не могу не отметить следующее: "рубинец" ("рубильник"?) , который бил пенальти на буквально последней секунде матча, (как его фамилия?)... ПОСМОТРЕЛ НА ВРАТАРЯ И ВОРОТА ДО НАЧАЛА РАЗБЕГА И БОЛЬШЕ ГЛАЗ НА ЦЕЛЬ НЕ ПОДНИМАЛ!!! Это показали по ТВ крупным планом в замедленном темпе! Мы так били пенальти...В ДЕСТВЕ В ДВОРОВЫХ КОМАНДАХ в возрасте 9-10 лет, когда главной нашей задачей было ...ПОПАСТЬ ПО МЯЧУ ТАК, ЧТОБЫ ОН ВООБЩЕ В СТОРОНУ ВОРОТ ПОЛЕТЕЛ))) Бить совсем "рядом со штангой" было опасно! Мяч мог попасть МИМО ВОРОТ! Наш тренер нам ЗАПРЕЩАЛ БИТЬ БЛИЗКО К ШТАНГЕ! Он нас инструктировал бить...ПОЧТИ ПО ЦЕНТРУ И, ЛИШЬ, НЕМНОГО - НА ОДИН-ДВА МЕТРА В СТОРОНУ ОТ ВРАТАРЯ - Вратари тогда тоже были нашими ровесниками и начинающими футболистами... И ТАКИЕ УДАРЫ ДЛЯ НИХ БЫЛИ НЕБЕРУЩИМИСЯ!))) После удара этого "рубильника" мяч полетел именно так, как я описал...И КАК МЫ БИЛИ В ДЕТСКОМ ДВОРОВОМ ФУТБОЛЕ нашим начинающим коротышкам-вратарям! Польскому вратарю....ДАЖЕ ГАДАТЬ НЕ ПРИШЛОСЬ...И прыгать далеко тоже... Угадать направление несильного удара на расстоянии "вытянутой руки" не представлялось чем-то сложным... На недавнем ЕВРО мы имели возможность посмотреть на пенальти в исполнении тех, ктозабивает постоянно))) А теперь представьте, что на воротах за поляков чтоял бы Доннарума??))) Он бы, наверное...просто ногой бы отбил..не наклоняясь))) Мы в турнире "Кожаный мяч" играли на первенство города, области и т.д....РАДИ ИНТЕРЕСА!))) У меня только один вопрос: какова зарплата у этого "рубильника", который пробил пенальти так, как я бил в свои 10 лет... ВНАЧАЛЕ 70-Х ПРОШЛОГО ВЕКА?)))
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BarStep
1628794730
А и да.. не понимаю, с какого такого хрена нахваливают всюду этого грузинянского хлопчика?! Ну тупарь - ужас!
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kosmonaft
1628795566
за победу над нашими клубами нужно меньше очков давать а то не честно получается где то команды играют стараются а с нашими можно сидя играть
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vitvik
1628795901
Получили бесценный международный опыт.
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