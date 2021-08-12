Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии после проигранного матча против «Ракува» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

«Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте.

Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.

Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий.