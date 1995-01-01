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    Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии после проигранного матча против «Ракува» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

    «Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте.

    Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.

    Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий.

    • «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
    • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
    • Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +69

      Шашлычник 20 минут назад

      Апофеоз- это то, что за 210 минут не забили ни одного мяча польским ноунеймам.

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      Рейтинг: +881

      DemSerg 31 минуту назад

      а остальные 119 были онанизмом

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      Рейтинг: +21177

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      А по-честному сказать в чём причина поражения слабо?...

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      Рейтинг: +634

      Alex Y 39 минут назад

      А должны как раз легко побеждать

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      Рейтинг: +8843

      knikos 43 минуты назад

      Не апофеозом , а дебилизмом была ВСЯ игра Рубина ! Ишь , философ нашёлся ...

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