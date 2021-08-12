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  • Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

12 августа 2021, 22:48
16

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии после проигранного матча против «Ракува» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.

«Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте.

Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.

Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий.

  • «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
  • Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
  • Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.

Источник: «Матч ТВ»
Лига конференций Рубин Ракув Слуцкий Леонид
Комментарии (16)
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knikos
1628797846
Не апофеозом , а дебилизмом была ВСЯ игра Рубина ! Ишь , философ нашёлся ...
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Alex Y
1628798056
А должны как раз легко побеждать
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DemSerg
1628798546
а остальные 119 были онанизмом
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Шашлычник
1628799225
Апофеоз- это то, что за 210 минут не забили ни одного мяча польским ноунеймам.
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paracetamol
1628801795
Молчал бы, хофнотренер! Даже пен не забили!
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ySS
1628804031
Даже с таким соперником, Гагарин первым номером играть не собирался. Потому что не знает как это и не умеет.
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Vitaga
1628818412
моё мнение у игроков Рубина по необьяснимым причинам не было заряженности на игру в отличие о чемпионата России. в отличие от поляков - которые играли с горящими глазами. еще куда то пропал сильный командный дух Рубина. да и сам Слуцкий какой то был вяловатый. для него мало эмоций для его характера. волновался но не так как обычно. потом игра показала что состав укомплектованность команды желает желать лучшего. средний уровень звезд нет. выделяются Хвича Самошников Дюпин ну и старанием Абильгор
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Tdutybq 22
1628827406
Опять собрал команду и все кричали :"Мы говно"
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neveldomha
1628833577
А не поставленный пенальти в ворота Рубина в добавленное время? Тут много всяких эпизодов. Самый главный провал - это игра Хвичи. Вчера он играл сам с собой. Команды для него вообще не существовало.
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заткнитемнерот
1628836253
Это Вам не Спартак обыгрывать, Леонид Викторович, это польский топ-клуб!
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