Слуцкий – о поражении от «Ракува»: «Апофеозом всего стала последняя минута»

Апофеоз- это то, что за 210 минут не забили ни одного мяча польским ноунеймам.
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарии после проигранного матча против «Ракува» в третьем раунде квалификации Лиги конференций.
«Если мы будем делить на отдельные эпизоды, то понятно, что (ключевыми были) удаление Самошникова и нереализованный пенальти на 120-й минуте.
Мы могли и в основное время забивать, у нас был самый явный момент, когда Абильдгор попал в штангу.
Поэтому понятно, что какого-то гиперпреимущества мы не имели, но сегодня какие-то моменты сложились не в нашу пользу, а апофеозом всего явилась последняя минута», – сказал Слуцкий.
- «Рубин» по итогам двух встреч вылетел из Лиги конференций.
- Команда играла вдесятером со 106-й минуты.
- Пенальти в концовке не реализовал Сеад Хакшабанович.
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