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    Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю»

    Форвард Златан Ибрагимович приобрел пакет акций компании AEG Sweden, которая владеет шведским клубом «Хаммарбю».

    «Anschutz Entertainment Group продала 50% AEG Sweden Златану Ибрагимовичу», – сообщается на сайте клуба. Председатель правления «Хаммарбю» Ричард фон Икскулл заявил, что клуб видит большой потенциал в партнерстве с Ибрагимовичем.

    «Это своевременная сделка, так как за последние несколько лет мы хорошо развивались, и в следующем году будем играть в Лиге Европы. Привлечь такого человека, как Ибрагимович, с его победным менталитетом – прекрасно. Видим большой потенциал в его партнерстве с ним», – сказал Икскулл.

    • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
    • Клуб из Лос-Анджелеса принадлежит Anschutz Entertainment Group.

    Источник: Официальный сайт «Хаммарбю»

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