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Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю»

27 ноября 2019, 14:56

Форвард Златан Ибрагимович приобрел пакет акций компании AEG Sweden, которая владеет шведским клубом «Хаммарбю».

«Anschutz Entertainment Group продала 50% AEG Sweden Златану Ибрагимовичу», – сообщается на сайте клуба. Председатель правления «Хаммарбю» Ричард фон Икскулл заявил, что клуб видит большой потенциал в партнерстве с Ибрагимовичем.

«Это своевременная сделка, так как за последние несколько лет мы хорошо развивались, и в следующем году будем играть в Лиге Европы. Привлечь такого человека, как Ибрагимович, с его победным менталитетом – прекрасно. Видим большой потенциал в его партнерстве с ним», – сказал Икскулл.

  • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
  • Клуб из Лос-Анджелеса принадлежит Anschutz Entertainment Group.

Источник: Официальный сайт «Хаммарбю»
Европа Лос-Анджелес Гэлакси Хаммарбю Ибрагимович Златан
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