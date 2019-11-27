Ибрагимович стал совладельцем «Хаммарбю»

Форвард Златан Ибрагимович приобрел пакет акций компании AEG Sweden, которая владеет шведским клубом «Хаммарбю».

«Anschutz Entertainment Group продала 50% AEG Sweden Златану Ибрагимовичу», – сообщается на сайте клуба. Председатель правления «Хаммарбю» Ричард фон Икскулл заявил, что клуб видит большой потенциал в партнерстве с Ибрагимовичем.

«Это своевременная сделка, так как за последние несколько лет мы хорошо развивались, и в следующем году будем играть в Лиге Европы. Привлечь такого человека, как Ибрагимович, с его победным менталитетом – прекрасно. Видим большой потенциал в его партнерстве с ним», – сказал Икскулл.