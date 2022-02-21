«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)

Стали известны новые подробности возможного перехода полузащитника шведского «Хаммарбю» Виллиота Сведберга в «Локомотив».

«В данный момент «Хаммарбю», Сведберг и его семья рассматривают предложение «Локомотива», для всех них оно также было неожиданным. Им нужно понять, что делать дальше.

Сведберги — известная в Швеции семья, и отец, и мать играли в футбол на очень высоком уровне. Сам Виллиот рос в Валенсии, жил там много лет. Только прошлой осенью его приезжали просматривать скауты «Барселоны». Недавно он давал большое интервью и признался, что его мечта — играть именно в Испании.

Но сейчас для него важно постоянно получать игровую практику. И в интервью он говорил, что в его планах остаться в «Хаммарбю» как минимум до летнего трансферного окна.

Сведберги — весьма не бедная семья по шведским меркам, у них нет нужды в деньгах. Поэтому предложение «Локомотива» должно быть очень высоким, чтобы они его приняли. «Хаммарбю» не отпустит игрока в Россию дешевле, чем за 6-7 миллионов евро», – сообщил «РБ-Спорт» шведский источник.