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  • «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)

«Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов («РБ Спорт»)

21 февраля 2022, 18:56
2

Стали известны новые подробности возможного перехода полузащитника шведского «Хаммарбю» Виллиота Сведберга в «Локомотив».

«В данный момент «Хаммарбю», Сведберг и его семья рассматривают предложение «Локомотива», для всех них оно также было неожиданным. Им нужно понять, что делать дальше.

Сведберги — известная в Швеции семья, и отец, и мать играли в футбол на очень высоком уровне. Сам Виллиот рос в Валенсии, жил там много лет. Только прошлой осенью его приезжали просматривать скауты «Барселоны». Недавно он давал большое интервью и признался, что его мечта — играть именно в Испании.

Но сейчас для него важно постоянно получать игровую практику. И в интервью он говорил, что в его планах остаться в «Хаммарбю» как минимум до летнего трансферного окна.

Сведберги — весьма не бедная семья по шведским меркам, у них нет нужды в деньгах. Поэтому предложение «Локомотива» должно быть очень высоким, чтобы они его приняли. «Хаммарбю» не отпустит игрока в Россию дешевле, чем за 6-7 миллионов евро», – сообщил «РБ-Спорт» шведский источник.

  • Сведберг – центральный полузащитник.
  • Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
  • В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Хаммарбю Локомотив
Комментарии (2)
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serglider
1645468995
Локо надо было брать Азмуна)))
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Томик
1645482691
Надо брать дороже. Новейшая передовая стратегия развития клуба должна позволить брать широко известных в узких шведских кругах футболистов, за большие деньги. Дешево просто неприлично. Ведь это богатая семья.
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