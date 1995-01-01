«Локомотив» хочет купить полузащитника юношеской сборной Швеции Сведберга

«Локомотив» интересуется полузащитником шведского «Хаммарбю» Виллиотом Сведбергом.
По информации журналиста Йосипа Ладана, российский клуб ведет переговоры о трансфере 18-летнего шведа.
- Сведберг – центральный полузащитник.
- Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
- В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.
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