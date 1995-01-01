Статуе Ибрагимовича в Мальме подпилили ногу

Дааа, боюсь представить, что бы они ему отпилили, если бы он приехал в Мальмё лично...
На памятник шведскому форварду Златану Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы.
Статуе игрока подпилили ногу, и монумент может рухнуть, сообщает Aftonbladet.
Кроме того, в ночь со среды на четверг в городе неизвестные установили памятник в виде двух бутс в честь легенды «Мальме» Маркуса Розенберга, который недавно завершил карьеру. В полиции пока не знают, связаны ли два этих события.
- Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
- Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истечет 31 декабря этого года.
- Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.
На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»