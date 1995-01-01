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    Статуе Ибрагимовича в Мальме подпилили ногу

    На памятник шведскому форварду Златану Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы.

    Статуе игрока подпилили ногу, и монумент может рухнуть, сообщает Aftonbladet.

    Кроме того, в ночь со среды на четверг в городе неизвестные установили памятник в виде двух бутс в честь легенды «Мальме» Маркуса Розенберга, который недавно завершил карьеру. В полиции пока не знают, связаны ли два этих события.

    • Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
    • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истечет 31 декабря этого года.
    • Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.

    На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»


    Источник: Aftonbladet.se

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    Сегодня, 17:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +514

      ARSteven89 8 минут назад

      Дааа, боюсь представить, что бы они ему отпилили, если бы он приехал в Мальмё лично...

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