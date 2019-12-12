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Статуе Ибрагимовича в Мальме подпилили ногу

12 декабря 2019, 17:13
3

На памятник шведскому форварду Златану Ибрагимовичу в Мальме снова напали вандалы.

Статуе игрока подпилили ногу, и монумент может рухнуть, сообщает Aftonbladet.

Кроме того, в ночь со среды на четверг в городе неизвестные установили памятник в виде двух бутс в честь легенды «Мальме» Маркуса Розенберга, который недавно завершил карьеру. В полиции пока не знают, связаны ли два этих события.

  • Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
  • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истечет 31 декабря этого года.
  • Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.

На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»


Источник: Aftonbladet.se
Европа Мальме Хаммарбю Розенберг Маркус Ибрагимович Златан
Комментарии (3)
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ARSteven89
1576163260
Дааа, боюсь представить, что бы они ему отпилили, если бы он приехал в Мальмё лично...
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Plyash
1576168694
Идиоты,как можно так не уважать игрока такого уровня,столько сделавшего для их же государства.Не плюй в свой колодец...
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Don_Barzini
1576179414
В семье не без урода!!! Вандалы...
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