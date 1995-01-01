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    На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»

    Злоумышленники написали на двери дома форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме слово Judas («Иуда»).

    На месте происшествия был разлит кислотный раствор. Полиция также забрала плакат, оставленный у двери дома футболиста.

    Начато расследование произошедшего, рассматривается необходимость усиленного наблюдения за домом Ибрагимовича.

    • Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
    • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
    • Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.

    На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»

    Источник: Aftonbladet.se

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    Сегодня, 17:29
    Комментарии1
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      Рейтинг: +591

      Untitled-1 1 час назад

      Опомнились, когда он сменил уже 50 клубов.

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