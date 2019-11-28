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На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»

28 ноября 2019, 17:29
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Злоумышленники написали на двери дома форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме слово Judas («Иуда»).

На месте происшествия был разлит кислотный раствор. Полиция также забрала плакат, оставленный у двери дома футболиста.

Начато расследование произошедшего, рассматривается необходимость усиленного наблюдения за домом Ибрагимовича.

  • Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
  • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
  • Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.

На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»

Источник: Aftonbladet.se
Европа Хаммарбю Мальме Ибрагимович Златан
Комментарии (2)
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1574951643
Опомнились, когда он сменил уже 50 клубов.
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