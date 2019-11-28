На двери дома Ибрагимовича в Швеции написали «Иуда»

Злоумышленники написали на двери дома форварда Златана Ибрагимовича в Стокгольме слово Judas («Иуда»).
На месте происшествия был разлит кислотный раствор. Полиция также забрала плакат, оставленный у двери дома футболиста.
Начато расследование произошедшего, рассматривается необходимость усиленного наблюдения за домом Ибрагимовича.
- Ранее Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости статую футболиста в Мальме осквернили.
- Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
- Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.
На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»
Источник: Aftonbladet.se