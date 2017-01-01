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    На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»

    Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости в Мальме статую футболиста осквернили.

    Как пишет AD.nl/sportwereld, фанаты «Мальме» накинули на скульптуру сиденье для унитаза и мусорный мешок. Также появилась надпись-призыв снести статую.

    • Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
    • Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.
    • В чемпионате Швеции форвард провел за «Мальме» 40 матчей, забил 16 голов.

    Источник: твиттер AD.nl/sportwereld

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    Сегодня, 22:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1819

      Борат 1 час назад

      Пора бы уже статую дзюбы у открывашки поставить!

      Во будет умора!

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