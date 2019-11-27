На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости в Мальме статую футболиста осквернили.

Как пишет AD.nl/sportwereld, фанаты «Мальме» накинули на скульптуру сиденье для унитаза и мусорный мешок. Также появилась надпись-призыв снести статую.