На статую Ибрагимовича в Мальме накинули сиденье от унитаза и мусорный мешок. Швед стал владельцем «Хаммарбю»

Бывший форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович стал владельцем стокгольмского клуба «Хаммарбю». Сразу после этой новости в Мальме статую футболиста осквернили.
Как пишет AD.nl/sportwereld, фанаты «Мальме» накинули на скульптуру сиденье для унитаза и мусорный мешок. Также появилась надпись-призыв снести статую.
- Последним клубом шведа был «Лос-Анджелес Гэлакси», контракт с которым истекает 31 декабря этого года.
- Ибрагимович – уроженец Мальме, воспитанник одноименного клуба.
- В чемпионате Швеции форвард провел за «Мальме» 40 матчей, забил 16 голов.
Источник: твиттер AD.nl/sportwereld