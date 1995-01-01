«Локомотив» оставит Сведберга в «Хаммарбю» до лета, если договорится о переходе («СЭ»)

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника шведского «Хаммарбю» Виллиота Сведберга в «Локомотив».

По информации «СЭ», московский клуб оставит 18-летнего шведа в «Хаммарбю» до лета, если договорится о его приобретении.

Сведберг – центральный полузащитник.

Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.

В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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