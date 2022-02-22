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    «Локомотив» согласовал трансфер Сведберга. Это рекордная продажа для «Хаммарбю» (Expressen)

    Полузащитник «Хаммарбю» Виллиот Сведберг перейдет в «Локомотив».

    По информации Expressen, стороны согласовали трансфер 18-летнего шведа. Осталось обсудить незначительные детали.

    Сведберг в ближайшее время пройдет медосмотр в «Локомотиве» и подпишет личный контракт.

    Сумма сделки не уточняется, однако известно, что продажа Сведберга станет рекордной в истории «Хаммарбю». Ранее самым дорогим трансфером был переход полузащитника Акинкунми Амоо в «Копенгаген» за сумму в районе 4,7 миллиона евро.

    Ранее «РБ-Спорт» сообщал, что «Хаммарбю» не отпустит Сведберга в «Локомотив» дешевле, чем за 6-7 миллионов евро.

    • Сведберг – центральный полузащитник.
    • Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
    • В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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    Источник: Expressen

    Одна из двух национальных шведских ежедневных газет. Основана в 1944 году. Аудитория в твиттере - более 202 тысяч подписчиков.

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    22.02.2022 11:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 22 февраля 2022, 12:31

      Опять хорошо попилили. Мне кажется, Локо пипец!

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