«Хаммарбю»: «Златан еще не присоединился к нам»

Менеджер по коммуникациям «Хаммарбю» Аксель Першаген заявил, что форвард Златан Ибрагимович не подписывал контракт с клубом.

«Златан еще не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, эта информация бы уже появилась на нашем сайте», – цитирует Першагена твиттер Nitwik Football.

31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом.

Последние полтора года он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Шведом интересуются клубы Серии А.

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