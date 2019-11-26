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«Хаммарбю»: «Златан еще не присоединился к нам»

26 ноября 2019, 12:54

Менеджер по коммуникациям «Хаммарбю» Аксель Першаген заявил, что форвард Златан Ибрагимович не подписывал контракт с клубом.

«Златан еще не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, эта информация бы уже появилась на нашем сайте», – цитирует Першагена твиттер Nitwik Football.

  • 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом.
  • Последние полтора года он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси».
  • Шведом интересуются клубы Серии А.

Ибрагимович намекнул на переход в «Хаммарбю»


Источник: твиттер Nitwik Football
Европа Хаммарбю Ибрагимович Златан
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