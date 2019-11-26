«Хаммарбю»: «Златан еще не присоединился к нам»

Менеджер по коммуникациям «Хаммарбю» Аксель Першаген заявил, что форвард Златан Ибрагимович не подписывал контракт с клубом.
«Златан еще не присоединился к нам. Если бы он подписал контракт, эта информация бы уже появилась на нашем сайте», – цитирует Першагена твиттер Nitwik Football.
- 31 декабря Ибрагимович станет свободным агентом.
- Последние полтора года он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси».
- Шведом интересуются клубы Серии А.
Ибрагимович намекнул на переход в «Хаммарбю»
Источник: твиттер Nitwik Football