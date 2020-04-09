Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». Ему принадлежит четверть акций клуба

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировке «Хаммарбю».
Во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса, 38-летний футболист улетел в Стокгольм, где потренировался с местной командой.
В ноябре прошлого года шведский форвард стал совладельцем «Хаммарбю», выкупив около 25 процентов акций клуба.
В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.
Fint besök på den frivilliga träningen i dag: https://t.co/nq9OCF7rDQ#Bajen pic.twitter.com/9OUa9zGr5S— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 9, 2020