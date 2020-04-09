Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». Ему принадлежит четверть акций клуба

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировке «Хаммарбю».

Во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса, 38-летний футболист улетел в Стокгольм, где потренировался с местной командой.

В ноябре прошлого года шведский форвард стал совладельцем «Хаммарбю», выкупив около 25 процентов акций клуба.

В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.