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    Ибрагимович провел тренировку с «Хаммарбю». Ему принадлежит четверть акций клуба

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович принял участие в тренировке «Хаммарбю».

    Во время паузы в сезоне, обусловленной пандемией коронавируса, 38-летний футболист улетел в Стокгольм, где потренировался с местной командой.

    В ноябре прошлого года шведский форвард стал совладельцем «Хаммарбю», выкупив около 25 процентов акций клуба.

    В текущем сезоне Ибрагимович провел за «Милан» 10 матчей, забил четыре гола и сделал один ассист.

    Источник: Официальный твиттер «Хаммарбю»

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    09.04.2020 20:32
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