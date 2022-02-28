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  • «Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»

«Хаммарбю»: «Мы не хотим отпускать Сведберга и других игроков в Россию. Это невозможно»

28 февраля 2022, 14:32
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Гендиректор «Хаммарбю» Ричард фон Искулль объяснил, почему клуб не продал полузащитника Виллиота Сведберга «Локомотиву».

– Прервать переход в «Локомотив» – совместное решение «Хаммарбю» и Сведберга.

– То есть, Сведберг не захотел ехать в Россию в нынешних условиях?

– На данный момент не думаю, что игрок захотел бы поехать. Вам нужно разговаривать с самим футболистом, если хотите узнать больше деталей. Но мы, как клуб, не хотим совершать трансфер Сведберга в Россию при текущей ситуации.

– Если ситуация успокоится, есть ли вероятность, что летом Сведберг все же перейдет в «Локомотив»?

– Не знаю. По тому, как события развиваются сейчас, это будет сложно, я бы сказал, очень близко к невозможно. Но я не могу говорить о том, что произойдет в мире через полгода. В данный момент этот трансфер невозможен.

– Был ли подписан контракт?

– Сейчас никакого контракта нет.

– Можно ли говорить, что ни один футболист «Хаммарбю» не перейдет в Россию?

– Не знаю, есть ли шведские футболисты, которые захотели бы играть в России в данный момент. Это, конечно, их личное решение, но не думаю, что мы, как клуб, хотели бы продавать игроков в российские клубы в данный момент. Я могу говорить только за клуб, но не за игроков.

Я уверен, что в РФС хорошее руководство и что в клубах хорошие менеджеры – мы не имеем ничего против российского футбола. Мы знаем, что в клубах и федерации сильные руководители. Но учитывая ситуацию в мире, на данной стадии мы не взаимодействуем с Россией.

  • Сведберг – центральный полузащитник. Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
  • В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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Комментарии (1)
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"supermax"
1646048225
ой б л яяяяяяяяя....нытики...бомбардир достал при них писать...итак ясно, что обосцались все и правильно делают....может уже о футболе че-нить
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