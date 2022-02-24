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    «Хаммарбю» не продал Сведберга «Локомотиву» из-за военной операции России в Украине

    Трансфер полузащитника шведского «Хаммарбю» Виллиота Сведберга в «Локомотив» сорвался. Об этом сообщил глава шведов Маттиас Фри.

    – Мы все потрясены развитием событий, которое мы сейчас наблюдаем.

    – То, что Россия начала войну против Украины. Насколько это повлияло на то, что не было перехода Сведберга в Москву?

    – Очень большая часть. Мы отнеслись к этому очень серьезно, и это была особая ситуация.

    • Сведберг – центральный полузащитник.
    • Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.
    • В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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    Источник: Fotbollskanalen

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    24.02.2022 13:52
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