«Хаммарбю» не продал Сведберга «Локомотиву» из-за военной операции России в Украине

Трансфер полузащитника шведского «Хаммарбю» Виллиота Сведберга в «Локомотив» сорвался. Об этом сообщил глава шведов Маттиас Фри.

– Мы все потрясены развитием событий, которое мы сейчас наблюдаем.

– То, что Россия начала войну против Украины. Насколько это повлияло на то, что не было перехода Сведберга в Москву?

– Очень большая часть. Мы отнеслись к этому очень серьезно, и это была особая ситуация.

Сведберг – центральный полузащитник.

Он провел 5 матчей в этом розыгрыше Лиги конференций, забил 1 гол.

В октябре 2021 года Сведберг дебютировал за сборную Швеции-U19.

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