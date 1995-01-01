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    Журналист Скира: Ибрагимович планирует перейти в «Хаммарбю»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в Швецию по окончанию Серии А.

    38-летний швед хочет перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого Ибрагимович и является.

    Во время карантина Златан тренировался в этой команде. В Швеции не было сильных ограничений на занятия спортом.

    • Действующий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
    • В ближайшее время Мино Райола, агент Ибрагимовича, обсудит будущее игрока с исполнительным директором «Милана» Иваном Газидисом.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2499

      алдан2014 17 минут назад

      А чё не в зенит? боится конкуренции с Дзюбой?

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