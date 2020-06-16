Журналист Скира: Ибрагимович планирует перейти в «Хаммарбю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в Швецию по окончанию Серии А.

38-летний швед хочет перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого Ибрагимович и является.

Во время карантина Златан тренировался в этой команде. В Швеции не было сильных ограничений на занятия спортом.