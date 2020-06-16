Журналист Скира: Ибрагимович планирует перейти в «Хаммарбю»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может вернуться в Швецию по окончанию Серии А.
38-летний швед хочет перейти в «Хаммарбю», совладельцем которого Ибрагимович и является.
Во время карантина Златан тренировался в этой команде. В Швеции не было сильных ограничений на занятия спортом.
- Действующий контракт Златана с «Миланом» рассчитан до 30 июня 2020 года.
- В ближайшее время Мино Райола, агент Ибрагимовича, обсудит будущее игрока с исполнительным директором «Милана» Иваном Газидисом.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (73,2 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.