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25 апреля
20:40
Реакция Габулова на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА
3
13:20
Экс-футболист ЦСКА ответил на обвинения Ги Ру: «Дедушка выжил из ума»
12:36
Реакция Газзаева на обвинения ЦСКА в подкупе судей в победном Кубке УЕФА
8
11:11
ЦСКА обвинили в подкупе судей в победном Кубке УЕФА: «Русские нас ограбили»
36
19 апреля
08:16
Италия получила право выставить пять клубов в следующей Лиге чемпионов
3
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Лига Европы - матчи
22.09.2023 10:05
Первый гол Кокорина в еврокубках за пять лет: забил за «Арис» в Лиге Европы
Пострадала пражская «Спарта».
04.09.2023 16:06
Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА
Расписываем призовые на этот сезон.
2
01.06.2023 10:49
Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах
Типичный Жозе.
01.06.2023 01:23
Суперсерию «Севильи» в ЛЕ продолжает тренер, который до этого играл в еврокубках лишь раз. А после этого сезона его вообще могут уволить
Феномен Хосе Луиса Мендилибара.
31.05.2023 12:42
«Севилья» – королева Лиги Европы (и Кубка УЕФА). Всего взяла шесть трофеев, пять – с бывшими тренерами «Спартака» и ЦСКА
Изучаем успехи Эмери и Рамоса.
19.05.2023 09:23
Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы
Особенные достижения.
19.05.2023 00:40
У Моуринью два еврокубковых финала подряд: в главном матче ЛЕ сыграет против «Севильи»
Сложный матч для «Ромы».
11.05.2023 12:24
«Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?
Кажется, готовится к уходу из клуба.
02.05.2023 09:09
«Тулуза» выиграла Кубок Франции, но из-за «Милана» может пролететь мимо Лиги Европы. Как так?
Все из-за владельцев.
01.05.2023 16:44
В 2008-м испанский судья называл разгром «Баварии» от «Зенита» договорняком. УЕФА расследовал историю, но не нашел доказательств
Рассказываем вам эту историю.
21.04.2023 00:13
«Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах
3:0!
13.04.2023 23:09
Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену
Следим за здоровьем Щесны.
23.03.2023 14:03
Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро
Рассказываем обо всех.
24.02.2023 01:03
Ох, как же «Барсе» не везет в еврокубках: в 2015-м взяла ЛЧ, дальше – сплошные провалы
Сейчас вылетела из ЛЕ после поражения «МЮ».
24.02.2023 00:27
Вратарь «Севильи» эффектно ответил на недовольство выбежавшего фаната: просто завалил его
Недовольство было понятно: Дмитрович накосячил.
23.02.2023 19:08
«Спасибо России за Головина»: фанаты «Монако» сходят с ума от футболиста из Калтана и ждут его продажи
Александр Головин ярко начал 2023-й год за «Монако».
20.02.2023 15:57
Головин разрывает Францию. Возможно, следующий шаг – трансфер в клуб помощнее
Его статистика в последнее время просто великолепна.
16.02.2023 23:01
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью и перенесли вопрос о проходе в следующий раунд на ответную встречу
2:2.
16.01.2023 16:43
Какие тренеры выигрывали Лигу Европы и Кубок УЕФА в XXI веке
Тест от «Бомбардира».
16.09.2022 00:26
Неугомонный дед из «Бетиса»: в 41 стал самым старым автором гола в ЛЕ – все еще играет, потому что боится пенсии
Хоакин гоняет на сноуборде и подрывает дисциплину на тренировках, но все равно легенда.
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