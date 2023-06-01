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    • Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах

    Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил не оставлять себе медаль, выданную после финала Лиги Европы.

    Римляне проиграли «Севилье» в серии пенальти и упустили возможность стать победителем еврокубка второй сезон подряд (год назад была Лига конференций).

    По окончании матча Моуринью первым пошел за медалью, а затем избавился от нее, бросив болельщику на трибунах «Пушкаш Арены».

    60-летний португалец впервые в тренерской карьере проиграл еврокубковый финал. Судя по поведению, об этом он постарается забыть как можно скорее.

    Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press; eastnews.ru / Odd ANDERSEN / AFP

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    Источник: «Бомбардир»

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    01.06.2023 09:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1293

      mama1991 18 часов назад

      так и не понял за что перебивали пенальти.... судья уникал....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +714

      Forvard47 19 часов назад

      продаст ее за пару 10 тысяч теперь повезло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1374

      САНЁК17 1 июня, 10:17

      Надо было отдать тому кто отличился автоголом

      0
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