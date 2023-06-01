Моуринью избавился от медали финалиста ЛЕ – тренер бросил ее болельщику на трибунах

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью решил не оставлять себе медаль, выданную после финала Лиги Европы.

Римляне проиграли «Севилье» в серии пенальти и упустили возможность стать победителем еврокубка второй сезон подряд (год назад была Лига конференций).

По окончании матча Моуринью первым пошел за медалью, а затем избавился от нее, бросив болельщику на трибунах «Пушкаш Арены».

60-летний португалец впервые в тренерской карьере проиграл еврокубковый финал. Судя по поведению, об этом он постарается забыть как можно скорее.

Фото: Keystone Press Agency, www.imago-images.de / Global Look Press; eastnews.ru / Odd ANDERSEN / AFP