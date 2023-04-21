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    • «Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах

    «Севилья» – королева ЛЕ. Она доказала это, вынеся «МЮ», а мы покажем это в двух фактах

    Первый матч «Манчестер Юнайтед» и «Севильи» – 2:2. Зато во втором матче «Севилья» вынесла оппонента – 3:0. И еще раз подтвердила статус королевы Лиги Европы. Вы точно слышали все эти мемы про команду и ЛЕ. Давайте докажем их двумя фактами.

    1. «Севилья» – абсолютный лидер по победам в этом еврокубке. Если брать еще и Кубок УЕФА, то у нее было шесть финалов. И шесть трофеев. То есть, еще раз, «Севилья» ни разу не проигрывала в финалах Кубка УЕФА и Лиги Европы.

    Там она выносила команды из пяти стран: Англия, Испания, Италия, Португалия и Украина.

    2. «Севилья» лишь раз облажалась в Лиге Европы и не дошла до плей-офф, хотя было восемь попыток. Ретроспектива такая:

    • Сезон-2010/11 – 1/16 ЛЕ;
    • Сезон-2011/12 – 4 квалификационный раунд;
    • Сезон-2013/14 – победитель ЛЕ;
    • Сезон-2014/15 – победитель ЛЕ;
    • Скезон-2015/16 – победитель ЛЕ;
    • Сезон-2018/19 – 1/8 финала ЛЕ;
    • Сезон-2019/20 – победитель ЛЕ;
    • Сезон-2021/22 – 1/8 финала ЛЕ;
    • Сезон-2022/23 – минимум полуфинал ЛЕ.

    Больше всех с «Севильей» выигрывал Лигу Европы Унаи Эмери (три раза). Сейчас, после двух тренерских увольнений в сезоне, она мчится к трофею с Хосе Луисом Мендилибаром.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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