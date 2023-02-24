Ох, как же «Барсе» не везет в еврокубках: в 2015-м взяла ЛЧ, дальше – сплошные провалы

Как и говорили фанаты Барсы: уйдёт Хави и конец Бпрселоне... так и случилось Месси не сам по себе, а команда держалась на Хави и Иньесте, после ухода Хави ничего не выиграли, а с уходом Иньесты и совмем всё стало печально....
Теперь все надежды что Хави сможет создатб новую команду, но нужно время, а результат хотят сразу....
В Лиге Европы завершились матчи 1/16 финала. Главное противостояние – встречи «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра завершилась счетом 2:2. Вторая – поражение «Барсы» (1:2) и ее вылетом из Лиги Европы.
«Барса»: а) Во второй раз за последние 10 сезонов заканчивает путешествие в еврокубках на первой стадии плей-офф; б) Во второй раз за последние 10 сезонов вылетает из еврокубков от английской команды; в) Проиграла впервые за 19 матчей. Ну и продлила свою плохую серию в еврокубках.
Для «Барсы» последние восемь лет в еврокубках завершаются либо рано, либо не очень хорошо. В сезоне-2014/15 она взяла ЛЧ. Дальше:
- 2015/16, ЛЧ. Наткнулась на «Атлетико» в четвертьфинале и отлетела;
- 2016/17, ЛЧ. Та же стадия, непроходимым для «Барсы» оказался «Ювентус»;
- 2017/18, ЛЧ. Снова четвертьфинал. После победы над «Ромой» 4:1 в первой встрече было 0:3 во второй – и вылет;
- 2018/19, ЛЧ. Тут уже полуфинал с «Ливерпулем». 3:0 на «Камп Ноу» и 0:4 с легендарным угловым на «Энфилде»;
- 2019/20, ЛЧ. Фанаты «Барселоны» хорошо помнят те 2:8 от «Баварии»;
- 2020/21, ЛЧ. Вылет после 1/8 финала от «ПСЖ»;
- 2021/22, ЛЕ. В четвертьфинале «Барселона» наткнулась на «Айнтрахт» – 1:1, 2:3 и вылет;
- 2022/23, ЛЕ. Вылет в первом раунде плей-офф от «Манчестер Юнайтед».
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Фото: imago-images.de/Global Look Press
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