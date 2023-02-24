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    Ох, как же «Барсе» не везет в еврокубках: в 2015-м взяла ЛЧ, дальше – сплошные провалы

    В Лиге Европы завершились матчи 1/16 финала. Главное противостояние – встречи «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед». Первая игра завершилась счетом 2:2. Вторая – поражение «Барсы» (1:2) и ее вылетом из Лиги Европы.

    «Барса»: а) Во второй раз за последние 10 сезонов заканчивает путешествие в еврокубках на первой стадии плей-офф; б) Во второй раз за последние 10 сезонов вылетает из еврокубков от английской команды; в) Проиграла впервые за 19 матчей. Ну и продлила свою плохую серию в еврокубках.

    Для «Барсы» последние восемь лет в еврокубках завершаются либо рано, либо не очень хорошо. В сезоне-2014/15 она взяла ЛЧ. Дальше:

    • 2015/16, ЛЧ. Наткнулась на «Атлетико» в четвертьфинале и отлетела;
    • 2016/17, ЛЧ. Та же стадия, непроходимым для «Барсы» оказался «Ювентус»;
    • 2017/18, ЛЧ. Снова четвертьфинал. После победы над «Ромой» 4:1 в первой встрече было 0:3 во второй – и вылет;
    • 2018/19, ЛЧ. Тут уже полуфинал с «Ливерпулем». 3:0 на «Камп Ноу» и 0:4 с легендарным угловым на «Энфилде»;
    • 2019/20, ЛЧ. Фанаты «Барселоны» хорошо помнят те 2:8 от «Баварии»;
    • 2020/21, ЛЧ. Вылет после 1/8 финала от «ПСЖ»;
    • 2021/22, ЛЕ. В четвертьфинале «Барселона» наткнулась на «Айнтрахт» – 1:1, 2:3 и вылет;
    • 2022/23, ЛЕ. Вылет в первом раунде плей-офф от «Манчестер Юнайтед».

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    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    24.02.2023 01:01
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +67523

      portero 6 марта, 22:07

      Как и говорили фанаты Барсы: уйдёт Хави и конец Бпрселоне... так и случилось Месси не сам по себе, а команда держалась на Хави и Иньесте, после ухода Хави ничего не выиграли, а с уходом Иньесты и совмем всё стало печально....
      Теперь все надежды что Хави сможет создатб новую команду, но нужно время, а результат хотят сразу....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +167

      odessakmv 24 февраля, 08:28

      а если бы еще и "честная игра" на них действовала как прописано в правилах, а не как "к особенным", то по примеру "Ювентуса" давно уже должна была "очищение" вторым дивизионом Испании пройти

      0
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      Рейтинг: +12386

      DeStar 24 февраля, 01:07

      ну чего, есть еще лига конференций, так и до нее дойдет через сезона 3.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12409

      Вомбат > DeStar 24 февраля, 17:24

      Не дойдет. Барселона в этом сезоне выиграет Ла Лигу и осенью будет играть в группе ЛЧ. Там займет, уже ставшее привычным третье место и отправится в 1:16 финала ЛЕ. Оттуда они опять вылетят, чтобы сконцентрироваться на чемонате и выиграть его. И так далее.

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