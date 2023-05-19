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  • Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы

Гид по еврокубковому величию Моуринью: выиграл все пять финалов, все трофеи, идет ко второй Лиге Европы

19 мая 2023, 14:40
2

«Рома» вышла в финал Лиги Европы. Да, это был сложный полуфинал для команды. В ответном матче с «Байером» она пробила по воротам лишь раз, «Байер» нанес 23 удара и все равно пропустил «Рому» дальше. Моуринью сдулся и уже не такой, как раньше? Кажется, тезис не очень правильный. Моуринью вместе с достаточно проблемной «Ромой» вышел во второй еврокубковый финал за два года.

Жозе идет к персональному достижению – ко всем еврокубкам с итальянскими командами.

Давайте зафиксируем еврокубковую статистику Жозе Моуринью в Италии. У него в Серии А было два клуба.

«Интер».

В сезоне-2009/10 привел клуб к треблу. Тогда же он сделал «Баварию» в финале Лиги чемпионов. Спустя пять лет говорил об этой победе так: «Я особенный? В контексте всего футбола – да. В контексте истории «Интера» – да. Но я не первый тренер, выигравший Лигу чемпионов, эта победа не подчеркивает мою абсолютную особенность».

• «Рома».

В своем первом сезоне выиграл Лигу конференций. И сразу же сделал татуировку с кубками Лиги чемпионов, Лиги Европы (выигрывал не с итальянскими командами) и Лиги конференций – как первый тренер, собравший такую коллекцию.

Забавно, но в середине прошлого сезона он вспоминал о своем переходе в «Рому» так: «Я быстро согласился, но много думал о своем назначении в «Рому». Я не молод и уже не могу полноценно развивать новый проект. Но руководство убедило меня, что в процессе работы я получу полноценную поддержку и все необходимые ресурсы. Сейчас я сфокусирован на победах вместе с «Ромой».

«Рома» вместе с Жозе Моуринью вышла в два еврокубковых финала за два года – столько же было за предыдущие 94 года. После выхода в финал Лиги Европы Жозе скромничал: «Я заинтересован не в том, чтобы писать историю «Ромы», а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов «Ромы», которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это большая радость».

А как с командами из других стран? Не побеждал в еврокубках только на старте, с «Челси», «Тоттенхэмом» и «Реалом»

Становление Жозе Моуринью как топ-тренера началось в «Порту» (до этого в Португалии работал еще с двумя командами), в котором он провел два года. За это время он взял Кубок УЕФА (в сезоне-2002/03 в финале обыграл «Селтик») и Лигу чемпионов (в следующем году после победы в КУ снес «Монако» 3:0 в том самом матче, где забивал Дмитрий Аленичев).

Дальше был «Челси», за два периода в котором он выиграл больше всего трофеев, если сравнивать с другими клубами. Суммарно он провел в «Челси» пять лет: в первый заход построил сильный проект, во второй – поддержал клуб на плаву и снова взял АПЛ. Но еврокубок Жозе в «Челси» так и не покорился.

После первого захода в «Челси» Жозе работал в «Интере»: там взял требл с ЛЧ.

Дальше – этап в «Реале», который принес ему только все национальные трофеи в Испании. Спустя три года в Мадриде он вернулся в «Челси», проработал там два сезона, отдыхал год и подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». Жозе не довел «МЮ» до победы в АПЛ, зато взял Лигу Европы.

В 2018 году он покинул «Манчестер Юнайтед», а через год ушел в «Тоттенхэм». С этим клубом в целом сложно выигрывать трофеи – не справился и Жозе за полтора сезона. В 2021 году в жизни Моуринью появилась «Рома». Что было дальше и происходит сейчас – вы прекрасно знаете.

Еврокубковые итоги во время самостоятельной работы Моуринью:

  • «Бенфика» – 0;
  • «Униан Лейрия» – 0;
  • «Порту» – Кубок УЕФА и Лига Европы;
  • «Челси» (сразу учитываем оба периода) – 0;
  • «Интер» – Лига чемпионов;
  • «Реал» – 0;
  • «Манчестер Юнайтед» – Лига Европы;
  • «Тоттенхэм» – 0;
  • «Рома» – Лига конференций и, возможно, Лига Европы.

Особенности особенному добавляет, что он выиграл все пять еврокубковых финала, в которых участвовал. Испортит ли статистику шестой?

Фото: соцсети Жозе Моуринью, SVEN SIMON, ZUMAPRESS/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Лига чемпионов Лига Европы Интер Рома Порту Челси Реал Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (2)
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Alec7183
1684505290
Так ЛЧ с Порту или ЛЕ
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