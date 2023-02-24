Вратарь «Севильи» эффектно ответил на недовольство выбежавшего фаната: просто завалил его

«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч – она обыграла «ПСВ» 3:0, на воротах стоял один из самых ярких игроков ЧМ-2022 Яссин Буну. Вторая встреча была не такой прекрасной – «Севилья» проиграла 0:2. А в воротах был не Буну, а серб Марко Дмитрович. И в двух пропущенных мячах частично Дмитрович:

Первый – неудачно вышел, и Люк де Йонг протолкнул мяч между ног;

Второй – просто не стал реагировать на сложный удар Фабиу Силвы.

После таких голов на поле вышел разбираться фанат. Он подбежал к Дмитровичу, но тот не стал зажиматься – он просто повалил обидчика и дождался полицию.

Дмитрович – достаточно колоритный вратарь, который запоминается историями. Вот такие были в «Эйбаре»:

Однажды он забил пенальти в ворота «Атлетико»;

А однажды не забил «Кадису». Из-за этого «Эйбар» в марте-2021 упал в зону вылета.

Возвращение РПЛ и продолжение ЛЧ – следите за главными матчами этой недели с бонусом в 17000 рублей!

Фото: imago-images.de/Global Look Press