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    Вратарь «Севильи» эффектно ответил на недовольство выбежавшего фаната: просто завалил его

    «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч – она обыграла «ПСВ» 3:0, на воротах стоял один из самых ярких игроков ЧМ-2022 Яссин Буну. Вторая встреча была не такой прекрасной – «Севилья» проиграла 0:2. А в воротах был не Буну, а серб Марко Дмитрович. И в двух пропущенных мячах частично Дмитрович:

    • Первый – неудачно вышел, и Люк де Йонг протолкнул мяч между ног;
    • Второй – просто не стал реагировать на сложный удар Фабиу Силвы.

    После таких голов на поле вышел разбираться фанат. Он подбежал к Дмитровичу, но тот не стал зажиматься – он просто повалил обидчика и дождался полицию.

    Дмитрович – достаточно колоритный вратарь, который запоминается историями. Вот такие были в «Эйбаре»:

    • Однажды он забил пенальти в ворота «Атлетико»;
    • А однажды не забил «Кадису». Из-за этого «Эйбар» в марте-2021 упал в зону вылета.

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    Фото: imago-images.de/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

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    24.02.2023 00:25
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