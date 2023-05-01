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  • 15 лет назад «Зенит» вынес «Баварию» в Кубке УЕФА: вокруг этого матча было очень много слухов

15 лет назад «Зенит» вынес «Баварию» в Кубке УЕФА: вокруг этого матча было очень много слухов

1 мая 2023, 16:40
35

«У «Баварии» был сумасшедший состав. С этим глупо спорить. Мюнхенцы тогда смотрелись очень грозной командой. Хорошо, что в первой встрече нам помог автогол Лусио. После 1:1 на выезде у нас оставались неплохие шансы. Не было предчувствия, что мы разорвем «Баварию». Думал, все решит один гол. Мы были даже готовы к дополнительному времени. Никто не ожидал такого результата. Поэтому Аршавин, пропускавший встречу из-за дисквалификации, после финального свистка сказал: «Я удивлен, в каком вы порядке! Я вам не нужен». В общем, посмеялись, пошутили».

Это слова Павла Погребняка об оглушительной победе над «Баварией» в 2008 году со счетом 4:0. Это одна из ярчайших побед российских команд в еврокубках, но вокруг нее много заговоров.

Почему матч вообще казался странным?

Во-первых, из-за счета. 4:0 – крупное поражение даже для той «Бавария», которая была совсем не в лучшей форме.

Во-вторых, из-за отсутствия Андрея Аршавина, лидера и лучшего игрока «Зенита» на тот момент.

В-третьих, Александр Горшков сыграл совсем не на своей позиции.

Когда спустя три месяца Лукаса Подольски попросили прокомментировать разгромное поражение, он лишь сказал: «Знаете, в тот вечер соперник просто уничтожил нас. Мы недооценили его и серьезно поплатились. «Бавария» пыталась навязать свою игру, но «Зенит» переигрывал на всех участках поля. Абсолютно заслуженное поражение, которое произошло с «Баварией».

И история о странном бэкграунде матча была бы пустым разговором, если бы вокруг этой встречи не было много слухов. В том числе – с участием довольно известных людей.

Дело против «Зенита» и «Баварии» раскручивал испанский судья, который требовал экстрадиции Пиночета

Бальтасар Гарсон – известный испанский судья, в карьере которого было много политических дел. Он требовал экстрадиции Аугусто Пиночета для суда над ним, он расследовал деятельность леворадикальной группировки ЭТА в Басконии, он публично заявлял о намерении судить Сильвио Берлускони, вел дела по гражданской войне в Испании и ее жертвам и засветился в других ярких историях. Почему имя Гарсона появляется в одном тексте с матчем «Зенита» и «Баварии»? Он настаивал на договорном статусе этой встречи и даже запускал собственное дело.

Газета El Pais подробно рассказала об этой истории. Вот главные моменты:

• На момент 1 октября 2008 года Гарсон уже связался с полицией Мадрида. Также он направил запрос в прокуратуру Германии. Гарсон утверждал, что матч договорной, после прослушки разговоров ряда россиян, которые близки к этой встрече.

• На факты об этом матче Гарсон вышел во время расследования деятельности «тамбовской» преступной группировки в Испании. Гарсон утверждал, что прослушал разговор лидера ОПГ Геннадием Петровым со своим помощником, в котором он назвал точный счет – 4:0.

• Вот отдельный кусок: «Петров в разговоре с другим собеседником заявил, что «Баварии» было выплачено 50 миллионов. В долларах, евро или рублях он не уточнил, но предположил, что цифра верная и что оплата была.

Другой член организации, Виталий Изгилов, в разговоре с третьим лицом намекнул на «ведение бизнеса» с переходом игрока «Зенита». Его собеседник также упомянул о подписании четырех аргентинцев, но неясно, имеет ли эта операция какое-либо отношение к российскому клубу».

Материал El Pais заканчивается абзацем, что УЕФА создал специальную группу по проверке 26 матчей Кубка УЕФА-2007/08 из-за подозрительности исходов и результатов: матч «Зенита» и «Баварии» в этот список не вошел.

Кстати, комментатор Алексей Андронов рассказывал: «Слышал версию от одного близкого друга, к сожалению уже покойного. Он в этот день был в замке Нойшвайштайн под Мюнхеном. Там была группа вот этих тамбовских людей, которые, видимо, не понимая, что вокруг есть люди, понимающие русский, в мобильный телефон кричали: «Сегодня 4:0 выиграем!». За что купил, за то и продаю.

Я был на том матче: это было очень странное зрелище. Прежде всего, в исполнении трех футболистов. После игры сразу же – «Бавария», естественно, никогда не может объявить об этом публично, – но было принято решение, что никаких южноамериканских легионеров в ближайшие годы в «Баварии» больше не будет. Потом они брали игрока, но это был уже был человек из Европы, он поиграл в Европе».

УЕФА не нашел доказательств договорняка, Геннадий Орлов сказал, что «авторитетные люди» не подтвердили ему эту историю

Разумеется, УЕФА запустил расследование по итогам этого выступления испанского судьи. Но прежде союз обсудил проблему с представителями двух клубов, которые отвергли все обвинения. Против «Баварии» тогда выступал информатор Робин Бокшич. Его аргумент заключался в том, что «Бавария» получила от «Зенита» большую сумму за поражение в той встрече. Если Гарсон прямо говорил о 50 млн евро, то Бокшич не называл конкретику. «Бавария» подала жалобу на Бокшича в полицию за клевету.

Два года дело расследовалось с разной интенсивностью. Оно несколько раз возобновлялось, но так и не находило новых подробностей. В 2010 году руководство УЕФА опубликовало открытый документ, в котором заявило, что понимает негодование «Баварии». В документе говорилось о двух людях, которые действовали против «Баварии». Первый – Бокшич, второй – бывший глава дисциплинарной службы УЕФА Петер Лимахер. Когда УЕФА сообщил, что не нашел доказательств договорного статуса матча «Зенита» и «Баварии», оба лишились работы и выплатили штрафы «Баварии».

Спустя 10 лет после расследования УЕФА «Чемпионат» поговорил с комментатором Геннадием Орловым об этой ситуации. Его слова:

«Кто-то придумал, да. Причем непонятно, откуда пошло – из России, из Германии. Якобы была выплачена премия «Баварии». Я общался с теми авторитетными людьми, на которых пало подозрение. Многих из них знаю лично. В силу своей профессии комментатор знаком со всеми – с политиками, с артистами, с представителями разных направлений. Так вот эти люди были ленинградцами, но тогда проживали в Испании. Сейчас опять вернулись. И где-то год назад я у них поинтересовался насчет матча с «Баварией». Оказалось, один другому по телефону сказал: «Слушай, надо, чтобы наш «Зенит» как-то победил. Надо помочь». И все! Такой косвенный разговор без каких-либо доказательств.

А телефоны прослушивали, за ними следили. Видимо, эта фраза попала в какой-то отчет – и началось. СМИ подхватили… Хотя сразу было понятно, что глупость полнейшая. Ну что, «Баварии» кто-то мог дать деньги, чтобы она проиграла? «Баварии», у которой своих денег столько, что ей ничего не надо».

Фото: Russian Look/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Лига Европы Европа Зенит Бавария Орлов Геннадий
Комментарии (35)
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Таврида
1675776884
#Газпромвсёкупил)
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alp
1675777010
кому то не дают покоя победы Зенита.. до сих пор.. хотя, чему удивляться.... мир понемногу сходит с ума.
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raritet
1675787482
Просто почему то никто не говорит о том, что Зенит в тот период ну просто летел и за месяцы до Суперкубка с МЮ у многих моих друзей и у меня лично было чувство , что если за лето Зенит не растеряет той формы, в которой он находится то и за игру с англичанами не будет стыдно. А все помнят МЮ того времени! Сборная Бразилии на Чемпионате мира получила такую оплеуху в семь мячей. И никто не собирается ничего расследовать. В годы застоя все команды СССР в Европе просто душили. Нагло. Как и в хоккее. Под лозунгом "Бей коммунистов" устраивали настоящую бойню нашим хоккеистам. По меньшей мере , логика простая : для Баварии эти 50 млн не та сумма , ради чего они могли рискнуть своим реноме. Второе. Если можешь- докажи. По игре все выглядело вполне л
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Spirit_78
1675795896
Эти разговоры воняют идиотизмом. Нужно тогда расследовать каждую сенсационную победу, коих в истории футбола случались тысячи. Достаточно посмотреть матч, чтобы убедиться, что всё было чисто. И у Баварии было достаточно моментов, но в тот день у Зенита залетало практически всё.
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nemolod
1675796660
Ага,а все другие матчи Кубка УЕФА и тот уровень футбола,который показал Зенит тоже прям предоплатой выигрывались? Деньгами можно многое сделать,а вот показать на поле ту классную игру,которая привела к победе в еврокубках ни за какие деньги невозможно-на это нужен лишь сумасшедший настрой и мастерство!
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Азбука
1675855224
На пути Зениту попались Вильярреал (полуфиналист ЛЧ 2005-2006, 3-е место на момент встречи в чемп. Испании), Олимпик Марсель (Победа в кубке Интертото 2005-2006, 4место в чемп. Франции на момент встречи, в 1/16 выбил Спартак) Байер Леверкузен (финалист ЛЧ 2002, 4-е место в чемп. Германии на момент встречи, кстати Зенит всё решил сразу на выезде 1:4 в пользу гостей), Бавария Мюнхен, Глазго Рейнджерс и на закусь победа над МЮ Фергюсона в Суперкубке УЕФА. Все "продались".
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nik55
1682949268
просто купили игру
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GoldPlayFIFARus9
1682951702
Да были классные времени. Баварию Грохнули МЮ Грохнули Байер туда же Марсель Вильяреал Рейнджерс. Затем пол Зенита раскупают Европейские гранды,Аршавина, Кержакова, Тимощука, Погребняка. Золотой год был тогда для России в целом, полуфинал ЧЕ, победа на ЧМ по хоккею, победа на евровидении(когда оно ещё было нормальным), Зенит нагнул пол Европы. Сейчас только одно воспоминание от былого величия((
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BarStep
1682953357
Вопрос! Бомбардиру.. А с какой целью вы вынули из сундука эту нафталиновую глупость (тупость)?! Даж интересно, ответит кто..
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НикКин
1682954048
Не вынесли а занесли при чем очень много денег конечно
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