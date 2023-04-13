Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

К перерыву матча «Ювентуса» и «Спортинга» голов не было, но зато произошло кое-что важное, связанное со здоровьем футболиста. За пять минут до конца основного времени камеры выхватили Войцеха Щесны – после перевода атаки «Спортинга» на угловой он схватился за левую сторону груди.

Судья сразу же дал медикам знак. Щесны присел на корточки, а партнеры по команде окружили его.

Врачи пару минут осматривали Щесны, а потом показали на замену. Поляк, уходя с поля, плакал.

На момент написания материала нет никаких подробностей о состоянии Щесны. Но тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри улыбался перед тем, как отпустить его в подтрибунное помещение.

Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»