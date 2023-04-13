Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Вратарь «Ювентуса» схватился за сердце в конце первого тайма матча со «Спортингом». Он плакал, уходя на замену

    К перерыву матча «Ювентуса» и «Спортинга» голов не было, но зато произошло кое-что важное, связанное со здоровьем футболиста. За пять минут до конца основного времени камеры выхватили Войцеха Щесны – после перевода атаки «Спортинга» на угловой он схватился за левую сторону груди.

    Судья сразу же дал медикам знак. Щесны присел на корточки, а партнеры по команде окружили его.

    Врачи пару минут осматривали Щесны, а потом показали на замену. Поляк, уходя с поля, плакал.

    На момент написания материала нет никаких подробностей о состоянии Щесны. Но тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри улыбался перед тем, как отпустить его в подтрибунное помещение.

    Фото: скриншоты с трансляции на сайте «Матч ТВ»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 23:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 