Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро

    XXI век – время важных событий из истории «Зенита»: восемь чемпионств, три Кубка, семь Суперкубков России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Все это происходило с «Зенитом» при 10 тренерах. Берем только тех, кто был постоянным тренером с начала 2000-х, и рассказываем о них.

    Юрий Морозов (2000-2002)

    Сначала был старшим тренером, потом полноценно возглавил команду и отработал в ней два года. В 2003-м недолго работал в «Петротресте». Юрий Морозов умер в 2005-м в возрасте 70 лет.

    Борис Рапопорт (2002)

    После «Зенита» работал в системе клуба – в руководстве второй команды, спортивных школах. В 2009-м немного поработал как президент «Жемчужины-Сочи». С 2018-го трудится в системе «Ленинградца»: сначала тренировал, с июня 2020 года работает советником президента.

    Властимил Петржела (2002-2006)

    Привел «Зенит» к серебру чемпионата России и выиграл с ним Кубок Премьер-лиги. Всего Петржела провел в «Зените» почти четыре года, после чего заезжал в чемпионаты Чехии, Словакии и Азербайджана. В 2018-м ушел из «Фастава», это было последнее тренерское место работы Петржелы на данный момент. Сейчас он периодически мелькает в российских медиа с ответами на различные вопросы о «Зените» и РПЛ.

    Дик Адвокат (2006-2009)

    После «Зенита» много раз собирался завершать карьеру, но все никак не уйдет из футбола: с 2009-го у Адвоката было 13 различных мест работы. Последнее – «АДО Ден Хааг», в котором 75-летний Адвокат работает сейчас.

    Лучано Спаллетти (2009-2014)

    После «Зенита» вернулся в Италию: «Рома», «Интер» и «Наполи». С последним клубом Спаллетти идет к первому чемпионству с 1990 года. Там же играет (и разрывает чемпионат Италии) хорошо знакомый российскому болельщику Хвича Кварацхелия.

    Андре Виллаш-Боаш (2014-2016)

    После «Зенита» заскакивал в «Шанхай» и в «Марсель». Из «Марселя» он ушел, потому что руководство купило футболиста без его согласия. Сейчас Виллаш-Боаш сидит без работы: уже прокатился на Ралли Португалии и мечтает о работа в сборной.

    Мирча Луческу (2016-2017)

    Отработал в «Зените» год. Потом были сборная Турции и киевское «Динамо», с которым он сотрудничает с 2020 года. За это время выиграл все возможные титулы Украины.

    Роберто Манчини (2017-2018)

    Его работа в «Зените» совпала не с лучшими временами – при нем клуб впервые за 10 лет не попал в тройку призеров. Контракт с Манчини был расторгнут по обоюдному согласию в 2018-м. С того момента он работает в сборной Италии. Главные хайлайты:

    • Взял Евро-2020;
    • Не попал на чемпионат мира в Катаре;
    • Затеял перестройку в сборной.

    Сергей Семак (2018-по настоящее время)

    Трофейная статистика Сергея Семака в «Зените»:

    • Четыре чемпионства в РПЛ;
    • Кубок России-2019/20;
    • Три Суперкубка России.

    Сейчас Семак идет вместе с «Зенитом» к очередному чемпионству.

    Фото: Alexander Kulebyakin, Russian Look, ZUMAPRESS/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1672

      vmonomah17 1 час назад

      Зенит был отличным клубом с Петржелой, который открыл Аршавина, Кержакова, Быстрова и т.д. С приходом газпрома клуб превратился в ФК Газпром с большими деньгами, легионерами и без воспитанников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3333

      fakeid 2 часа назад

      XXI век – [...] Все это происходило с «Зенитом» при 10 тренерах.

      не, вы ошибаетесь. есть такой юзер-спартач: bombardir.ru/profile/392384
      который в феврале визжал, что (цитирую):

      «СПАРТАК» с 2011 года поменял 11 тренеров
      «Локомотив» поменял 17 тренеров
      «Динамо» поменяло 12 тренеров
      «Зенит» поменял 12 тренеров

      сей шедевральный коммент вот в этой новости, можете ознакомиться сами:

      bombardir.ru/news/685694

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3333

      fakeid > fakeid 2 часа назад

      а потом возмущаются, почему хряков считают тупорылыми. а вот почему.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3333

      fakeid > lNeTl 1 час назад

      давыдов точно тренировал зенит, когда возвращали быстрова из спартака. исполнял обязанности неск.месяцев.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +589

      lNeTl > fakeid 1 час назад

      Хм, почему я только 9 вижу?А понял, Анатолия Давыдова не указали, он тренировал до середины 2000 года и в 2009 году.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      Rabinovi_ch 2 часа назад

      Андре Виллаш-Боаш (2004-2016)

      Боаш вообще красавец. Тренировал Зенит паралейно с другими тренерами!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4107

      raritet > Rabinovi_ch 2 часа назад

      Кстати , он и вообще не тренер, а футбольный менеджер.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18287

      ilichkadr > raritet 1 час назад

      Нам татарам один хрен, что футбольный менеджер, что мерчендайзер с аусорсингером. Главное - титулы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11