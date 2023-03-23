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  • Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро

Где сейчас тренеры, которые работали в «Зените» в XXI веке: ралли в Португалии, разгром Серии А с Хвичей и победа на Евро

23 марта 2023, 21:36
8

XXI век – время важных событий из истории «Зенита»: восемь чемпионств, три Кубка, семь Суперкубков России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Все это происходило с «Зенитом» при 10 тренерах. Берем только тех, кто был постоянным тренером с начала 2000-х, и рассказываем о них.

Юрий Морозов (2000-2002)

Сначала был старшим тренером, потом полноценно возглавил команду и отработал в ней два года. В 2003-м недолго работал в «Петротресте». Юрий Морозов умер в 2005-м в возрасте 70 лет.

Борис Рапопорт (2002)

После «Зенита» работал в системе клуба – в руководстве второй команды, спортивных школах. В 2009-м немного поработал как президент «Жемчужины-Сочи». С 2018-го трудится в системе «Ленинградца»: сначала тренировал, с июня 2020 года работает советником президента.

Властимил Петржела (2002-2006)

Привел «Зенит» к серебру чемпионата России и выиграл с ним Кубок Премьер-лиги. Всего Петржела провел в «Зените» почти четыре года, после чего заезжал в чемпионаты Чехии, Словакии и Азербайджана. В 2018-м ушел из «Фастава», это было последнее тренерское место работы Петржелы на данный момент. Сейчас он периодически мелькает в российских медиа с ответами на различные вопросы о «Зените» и РПЛ.

Дик Адвокат (2006-2009)

После «Зенита» много раз собирался завершать карьеру, но все никак не уйдет из футбола: с 2009-го у Адвоката было 13 различных мест работы. Последнее – «АДО Ден Хааг», в котором 75-летний Адвокат работает сейчас.

Лучано Спаллетти (2009-2014)

После «Зенита» вернулся в Италию: «Рома», «Интер» и «Наполи». С последним клубом Спаллетти идет к первому чемпионству с 1990 года. Там же играет (и разрывает чемпионат Италии) хорошо знакомый российскому болельщику Хвича Кварацхелия.

Андре Виллаш-Боаш (2014-2016)

После «Зенита» заскакивал в «Шанхай» и в «Марсель». Из «Марселя» он ушел, потому что руководство купило футболиста без его согласия. Сейчас Виллаш-Боаш сидит без работы: уже прокатился на Ралли Португалии и мечтает о работа в сборной.

Мирча Луческу (2016-2017)

Отработал в «Зените» год. Потом были сборная Турции и киевское «Динамо», с которым он сотрудничает с 2020 года. За это время выиграл все возможные титулы Украины.

Роберто Манчини (2017-2018)

Его работа в «Зените» совпала не с лучшими временами – при нем клуб впервые за 10 лет не попал в тройку призеров. Контракт с Манчини был расторгнут по обоюдному согласию в 2018-м. С того момента он работает в сборной Италии. Главные хайлайты:

  • Взял Евро-2020;
  • Не попал на чемпионат мира в Катаре;
  • Затеял перестройку в сборной.

Сергей Семак (2018-по настоящее время)

Трофейная статистика Сергея Семака в «Зените»:

  • Четыре чемпионства в РПЛ;
  • Кубок России-2019/20;
  • Три Суперкубка России.

Сейчас Семак идет вместе с «Зенитом» к очередному чемпионству.

Фото: Alexander Kulebyakin, Russian Look, ZUMAPRESS/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия Зенит Вилаш-Боаш Андре Адвокат Дик Луческу Мирча Манчини Роберто Спаллетти Лучано Петржела Властимил Морозов Юрий Семак Сергей
Комментарии (8)
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Rabinovi_ch
1679570570
Андре Виллаш-Боаш (2004-2016) Боаш вообще красавец. Тренировал Зенит паралейно с другими тренерами!
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vmonomah17
1679575020
Зенит был отличным клубом с Петржелой, который открыл Аршавина, Кержакова, Быстрова и т.д. С приходом газпрома клуб превратился в ФК Газпром с большими деньгами, легионерами и без воспитанников.
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TOMSON
1679594496
Боаш по итогу одни понты.
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