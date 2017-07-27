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    Юрий Морозов

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Андреевич
    Фамилия Морозов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 мая 1934
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зенит 1 1 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    30.03.2002 Ростов 1 : 2 Зенит
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