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  • Кержаков: «Хиддинк везунчик? Везение – это награда трудягам»

Кержаков: «Хиддинк везунчик? Везение – это награда трудягам»

19 мая 2017, 06:06
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Форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о тренерах, с которыми ему приходилось работать. Он отметил Юрия Морозова, которого все не только уважали, но и боялись.

– Одни говорят, что Хиддинк – потрясающий специалист, благодаря которому мы завоевали бронзу Евро. Другие утверждают, что голландец из тех, кому в жизни дико везет. Ваше мнение?

– Везение – это своего рода награда тому, кто трудится и прикладывает большие усилия для достижения цели. Просто так человеку пофартить не может. Что значит хорваты обыграли англичан и открыли России путь на Евро? Мы тоже побеждали Англию. Для меня Хиддинк – человек, способный создать великолепную атмосферу в коллективе. А в современном футболе это одна из самых главных составляющих в успешной работе тренера.

– То же самое сейчас говорят о Каррере в «Спартаке».

– Не работал с ним, не знаю, что и как у него в команде. Хорошая обстановка – когда футболисты знают, чего от них хочет тренер, соблюдают все его требования и двигаются с ним в одном направлении – это залог успеха.

– Каррера говорит, что, прежде чем сделать в «Спартаке» команду, он создал семью. Можете сказать то же самое про сегодняшний «Зенит»?

– Не знаю, что имеет в виду итальянец под фразой «создать семью». (Вздыхает.) Уважение к тренеру и семья – немного разные понятия. Нужно уважать старших, но это не значит, что ты с ними одна семья. Уважение всегда присутствует у воспитанных людей.

– Из тех тренеров, с кем вы работали, кто наиболее уважаемый?

– Это будет моим субъективным мнением. Кому-то нравится Иванов, а кому-то – Сидоров. Бывало по-разному, но все уважали Юрия Андреевича Морозова, хотя многие его боялись.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Хиддинк Гус Морозов Юрий Каррера Массимо
Комментарии (1)
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clausmensen
1495215224
а невезение ,это когда ты 20 раз за матч ху*чишь мимо ворот)
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