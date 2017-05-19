Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кержаков: «Хиддинк везунчик? Везение – это награда трудягам»

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков рассказал о тренерах, с которыми ему приходилось работать. Он отметил Юрия Морозова, которого все не только уважали, но и боялись.

    – Одни говорят, что Хиддинк – потрясающий специалист, благодаря которому мы завоевали бронзу Евро. Другие утверждают, что голландец из тех, кому в жизни дико везет. Ваше мнение?

    – Везение – это своего рода награда тому, кто трудится и прикладывает большие усилия для достижения цели. Просто так человеку пофартить не может. Что значит хорваты обыграли англичан и открыли России путь на Евро? Мы тоже побеждали Англию. Для меня Хиддинк – человек, способный создать великолепную атмосферу в коллективе. А в современном футболе это одна из самых главных составляющих в успешной работе тренера.

    – То же самое сейчас говорят о Каррере в «Спартаке».

    – Не работал с ним, не знаю, что и как у него в команде. Хорошая обстановка – когда футболисты знают, чего от них хочет тренер, соблюдают все его требования и двигаются с ним в одном направлении – это залог успеха.

    – Каррера говорит, что, прежде чем сделать в «Спартаке» команду, он создал семью. Можете сказать то же самое про сегодняшний «Зенит»?

    – Не знаю, что имеет в виду итальянец под фразой «создать семью». (Вздыхает.) Уважение к тренеру и семья – немного разные понятия. Нужно уважать старших, но это не значит, что ты с ними одна семья. Уважение всегда присутствует у воспитанных людей.

    – Из тех тренеров, с кем вы работали, кто наиболее уважаемый?

    – Это будет моим субъективным мнением. Кому-то нравится Иванов, а кому-то – Сидоров. Бывало по-разному, но все уважали Юрия Андреевича Морозова, хотя многие его боялись.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 06:06
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:33

      а невезение ,это когда ты 20 раз за матч ху*чишь мимо ворот)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11