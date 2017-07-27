Романцев мог возглавить «Зенит»

Известный футбольный обозреватель Евгений Ловчев рассказал, что в свое время «Зенит» мог возглавить Олег Романцев, считавшийся в то время самым авторитетным российским тренером. Но в клубе из Санкт-Петербурга решили сделать ставку на опытных иностранных специалистов.

«Такие тренеры, как Юрий Андреевич Морозов и Павел Федорович Садырин положили начало величию «Зенита». Да, у команды были локальные успехи в 90-х, выигрыш Кубка России, но по большому счету, «Зенит» не был соперником московских команд, как это происходит сегодня.

Когда «Газпромом» руководил Виктор Черномырдин, к нему обращался «Спартак», и он помогал. Но постоянного сотрудничества не было, а вот с «Зенитом» такое сотрудничество сложилось.

И вот, когда уже в «Зените» планировали расстаться с Петржелой, знаю, что Фурсенко предлагали Романцева: мол, это самый авторитетный российский тренер, столько выиграл, но Фурсенко сказал, что скоро в «Зените» появится очень известный европейский специалист. После этого, «Зенит» делал ставку только на иностранцев.

Помню, как на второй год работы Спаллетти меня пригласили на предсезонный сбор в Дубаи. Я там общался с футболистами. Спросил Рому Широкова: «Когда вы поняли, что от вас требует тренер?» Он ответил, что вначале ничего не понимали, он потом все начало отлично складываться», – рассказал Ловчев.

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» занял третье место в чемпионате России, уступив «Спартаку» и ЦСКА.