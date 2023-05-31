«Севилья» – королева Лиги Европы (и Кубка УЕФА). Всего взяла шесть трофеев, пять – с бывшими тренерами «Спартака» и ЦСКА

«Севилья» залетела в седьмой финал Лиги Европы – сейчас сыграет против итальянской «Ромы». Уникальность клуба состоит в том, что в шести финалах до этого она не проигрывала и брала трофей. Последний случился с Хуленом Лопетеги. До этого «Севилье» помогали брать бывшие тренеры клубов РПЛ.

«Севилья» и Эмери – лигоевропейский мем. Он сам удивлялся победам

Три соперника «Севильи» по финалам ЛЕ, в которых она побеждала с Унаи Эмери:

Примечательно, что все эти победы случились уже после неудачного периода в «Спартаке». Сам Эмери, анализируя влияния карьеры в РПЛ, говорит, что набрался полезного опыта и научился работать в условиях, когда у него было мало поддержки. А положительные моменты были и до времени в «Спартаке» – поэтому он и получил назначение в «Севилью».

Из трех кубков Лиги Европы с командой он называет самым важным и сложным первый. «Мы приехали в Базель за два дня до финала. И все это время я натурально не мог уснуть. Однажды ассистент даже сказал: «Чего ты такой нервный? Ты должен показывать игрокам собранность». И мне было стыдно, что помощник заметил мою нервозность. Я не мог спать по ночам. На вторую ночь поймал себя на мысли: очень хочу сладкого. Обычно не ем его, потому что не особо люблю. Но здесь не мог уснуть: отправился к администратору и взял для себя сладости».

Вторую победу Эмери называл непонятной: отмечал, что были странные результаты, но с момента начала плей-офф от него не отлипало ощущение, что он возьмет турнир. Третья победа была добыта благодаря обыгрышу «Ливерпуля» в финале. Его мысли:

«Когда я взял в руки кубок, то вообще не чувствовал в себе восторга. Скорее, это было удивление: «Что, опять?» Я не верил, что такое возможно. Медиа критиковали меня, говорили, что моя тактика скверная, я плохо работаю с заменами. А тут – третья Лига Европы. Какая-то фантастика».

В отрыве друг от друга «Севилья» и Эмери играли в финалах Лиги Европы. Команда долетала до этой стадии в ковидный 2020-й и обыгрывала «Интер» с Хуленом Лопетеги (3:2). Эмери доходил до финала ЛЕ дважды. Один раз проиграл «Челси» с «Арсеналом», в другой раз – побеждал «Манчестер Юнайтед» с «Вильярреалом».

Вот оценка побед с «Севильей» от Эмери: «Мы выиграли много кубков вместе? Да, это так. Знаю, что многие топ-клубы рассматривают Лигу Европу как второсортный турнир. Мы же всегда относились к нему как к очень важному соревнованию. Были моменты, когда мы проводили по два-три часа за теоретическими занятиями, потому что досконально разбирали соперника. Лига Европы для «Севильи» очень важна всегда. Мы – короли этого турнира».

Хуанде Рамос стал топ-тренером благодаря периоду с «Севильей». С ней он взял два Кубка УЕФА

Хуанде Рамос стал тренером в 35 лет – начал в юношеской команде «Эльче». Свой первый трофей (золото Сегунды) он выиграл в 45. Первые действительно важные трофеи пошли в «Севилье». Всего с командой он взял шесть кубков: Кубок и Суперкубок Испании, два Суперкубка УЕФА и два Кубка УЕФА. По поводу побед в КУ он говорил:

«Они подарили мне статус топ-тренера. Спустя день после победы над «Эспаньолом» [второй Кубок УЕФА для Рамоса] мне позвонили из Италии. Это была команда-победительница Лиги чемпионов. Президент клуба предложил мне зарплату, которая в была в три раза больше действующей в «Севилье». Я отказался. Спустя еще неделю мне позвонила «Барселона», узнала мое настроение. Но я не хотел менять что-то в своей жизни».

Но в 2007-м он все-таки сменил клуб – съездил в нервную командировку на год в «Тоттенхэм». Дальше – не очень удачные полгода в «Реале». Спустя пару месяцев – назначение в ЦСКА. После перехода в ЦСКА он говорил:

«Меня звали серьезные клубы. Но я предпочел сделать небольшую паузу, чтобы внимательно все обдумать. А когда возник вариант с ЦСКА, понял: это именно то, что мне сейчас нужно. Мне действительно очень интересно поработать в новых условиях. Тем более что в Европе авторитет ЦСКА после победы в Кубке УЕФА-2005 очень высок. Между прочим, моя «Севилья», можно сказать, подхватила у армейцев эстафетную палочку, выиграв еврокубок на следующий год. А в 2007-м мы вновь завоевали Кубок УЕФА».

Но в ЦСКА он провел девять матчей. Дальше руководство отказалось от продления контракта с ним и начало перестройку команды.

Фото: Russian Look, aicfoto, imago-images.de/Global Look Press