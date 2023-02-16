«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Итоговый счет – 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва, один из них – автогол.

Ответная встреча состоится ровно через неделю, 23 февраля, на «Олд Траффорд».

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Алонсо, 50; 1:1 – Рэшфорд, 52; 1:2 – Кунде (в свои ворота), 59; 2:2 – Рафинья, 76.

Календарь Лиги Европы

Турнирные таблицы Лиги Европы

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!