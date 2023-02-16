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    Лига Европы. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2) на «Камп Ноу»

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» не выявили победителя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Итоговый счет – 2:2. Все четыре мяча были забиты после перерыва, один из них – автогол.

    Ответная встреча состоится ровно через неделю, 23 февраля, на «Олд Траффорд».

    Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

    Барселона (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Алонсо, 50; 1:1 – Рэшфорд, 52; 1:2 – Кунде (в свои ворота), 59; 2:2 – Рафинья, 76.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9695

      Hup-Holland 12 минут назад

      классный матч. жаль что такого финала не будет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +914

      г.Онега > Hup-Holland 5 минут назад

      может Барса- Сити будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      САНЁК17 14 минут назад

      Чуть не отсосали путалонцы,ни чо ни чо,дьяволы со жрут в их в ответке

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