«Стопроцентный фол». Рэшфорд – о контакте с Кунде в матче Лиги Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд считает, что судья ошибся, не зафиксировав нарушение правил в эпизоде с защитником «Барселоны» Жюлем Кунде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Я не пересматривал момент, но мне непонятно, почему арбитры посчитали, что я ныряю?
Я прокинул мяч мимо Кунде, моя нога закрывает мяч, он ударил меня по ноге. Это явный контакт и стопроцентный фол», – заявил Рэшфорд.
- Англичанин выходил один на один с вратарем.
- Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг сказал, что судья должен был удалять Кунде за фол последней надежды.
- Встречу обслуживал итальянец Маурицио Мариани.
- «Барса» и «Юнайтед» сыграли вничью (2:2). Ответный матч состоится 23 февраля в Манчестере.
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Источник: ESPN