Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Футбол стал VARовским»

    Экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о судейских решениях в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «МЮ».

    «Футбол стал VARовским, варовским стал», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    • «МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.
    • На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Барселона» и «МЮ» установили новый рекорд посещаемости Лиги Европы 2
    Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им» 6
    Тен Хаг и Хави недовольны судейством в матче «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:20
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1405

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      вместе с вар ввели автоматическую фиксацию гола, автоматическую фиксацию оффсайда, возможность выдать красную карточку за скрытую грубость/фол.

      вар очень полезен.
      просто он не панацея.

      в матче барса/мю было два фола на усмотрение судьи.
      решфорда сбили игрой в корпус - сложный момент для трактовки.
      фред(он?) сыграл рукой, но удар был в упор, а сам игрок убирал руку и контакт был минимален - сложный момент для трактовки.

      при чём тут вар?
      вар помогает в очевидных упущенных моментах.
      а здесь исключительно спорные моменты, которые даже под "микроскопом" сложно как-то однобоко трактовать.

      но нет, вар вар вар вар, это всё вар.
      может хватит?

      в итоге в обоих эпизодах решили не вмешиваться, что вполне справедливо.
      и матч был великолепен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13158

      Алексей З 1 час назад

      История с VAR нам очень близка , ведь как всё в России " хотели как лучше , а получилось как всегда ".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1766

      Красногвардейчик 2 часа назад

      Так он и введён у нас во благо газпрома

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2559

      fakeid > Красногвардейчик 2 минуты назад

      ну да, это же ведь газпром купил фифа, заставив их распространить технологию по всему миру, чтобы зениту легче игралось. кстати, в россии больше всего голов забивает зенит, и у него же больше всего голов отменяют. как раз по причине вара. такую тупость, как твой коммент, обычно пишут спартачи. похоже, они тебя покусали, или ещё что похуже (дезеув)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11