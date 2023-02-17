Аршавин: «Футбол стал VARовским»

Экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о судейских решениях в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «МЮ».

«Футбол стал VARовским, варовским стал», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.

На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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