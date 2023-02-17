Аршавин: «Футбол стал VARовским»

вместе с вар ввели автоматическую фиксацию гола, автоматическую фиксацию оффсайда, возможность выдать красную карточку за скрытую грубость/фол.
вар очень полезен.
просто он не панацея.
в матче барса/мю было два фола на усмотрение судьи.
решфорда сбили игрой в корпус - сложный момент для трактовки.
фред(он?) сыграл рукой, но удар был в упор, а сам игрок убирал руку и контакт был минимален - сложный момент для трактовки.
при чём тут вар?
вар помогает в очевидных упущенных моментах.
а здесь исключительно спорные моменты, которые даже под "микроскопом" сложно как-то однобоко трактовать.
но нет, вар вар вар вар, это всё вар.
может хватит?
в итоге в обоих эпизодах решили не вмешиваться, что вполне справедливо.
и матч был великолепен.
Экс-полузащитник «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о судейских решениях в матче 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «МЮ».
«Футбол стал VARовским, варовским стал», – сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
- «МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.
- На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.
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