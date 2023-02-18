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    Каземиро часть матча против «Барселоны» провел без бутсы

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро несколько минут первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Барселоны» провел без бутсы.

    Обувь слетела с ноги Каземиро по ходу единоборства, но паузы в игре не было. Поэтому бразильцу пришлось провести несколько минут с бутсой в руке. Курьез был замечен уже после встречи.

    • Команды сыграли 2:2.
    • Каземиро провел на поле весь матч.
    • Ответный матч состоится на следующей неделе в Манчестере.

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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