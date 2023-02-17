«Барселона» и «МЮ» установили новый рекорд посещаемости Лиги Европы

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» установил рекорд по посещаемости турнира.

16 февраля на «Камп Ноу» пришли 90 255 болельщиков. Предыдущий рекорд посещаемости в Лиге Европы был установлен 3 февраля 2017 года – тогда на матч «Тоттенхэм» – «Гент» на «Уэмбли» пришли 80 465 человек.

«МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.

На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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