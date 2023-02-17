Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» и «МЮ» установили новый рекорд посещаемости Лиги Европы

    Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» установил рекорд по посещаемости турнира.

    16 февраля на «Камп Ноу» пришли 90 255 болельщиков. Предыдущий рекорд посещаемости в Лиге Европы был установлен 3 февраля 2017 года – тогда на матч «Тоттенхэм» – «Гент» на «Уэмбли» пришли 80 465 человек.

    • «МЮ» примет «Барсу» в ответном матче 23 февраля в 23:00 мск.
    • На «Камп Ноу» команды сыграли вничью со счетом 2:2.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Аршавин: «Футбол стал VARовским» 3
    Григорян: «Футбол становится балетом? Он уже стал им» 6
    Тен Хаг и Хави недовольны судейством в матче «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»
    Источник: сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3457

      serhio80 57 минут назад

      Как там с фан айди в Испании?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > serhio80 22 минуты назад

      Его там нет)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11