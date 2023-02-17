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    Тен Хаг и Хави недовольны судейством в матче «Барселона» – «Манчестер Юнайтед»

    «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

    После игры тренеры обеих команд раскритиковали отдельные решения арбитров. Встречу обслуживал итальянец Маурицио Мариани.

    «Судейство оказало большое влияние на игру. Было явное нарушение на Рэшфорде. Это очень похоже на красную карточку за фол последней надежды. Судьи не могут совершать такие ошибки», – сказал главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг.

    «Эпизод с попаданием мяча в руку Фреду на 85-й минуте? Я считаю, что это очевидный пенальти.

    После матча я подошел к судье и сказал ему об этом. Таково мое мнение, но оно ничего не изменит.

    Судья сказал, что рука находилась близко к телу, но я считаю, что это пенальти», – заявил тренер «Барсы» Хави.

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    Источник: Goal

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