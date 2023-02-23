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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Барселона
Манчестер Юнайтед - Барселона: обзор матча 23 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
23.02.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Барселона
47'
Фред
73'
Антони
18'
Р. Левандовски (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Барселона
Замена
С. Мактоминей
️️️️
М. Рэшфорд
88'
Желтая карточка
Каземиро
86'
83'
Желтая карточка
С. Бускетс
82'
Замена
М. Алонсо
️️️️
Р. Араухо
Желтая карточка
А. Гарначо
77'
75'
Замена
А. Фати
️️️️
Рафинья
ГОЛ! 2:1!
Антони
73'
72'
Желтая карточка
Р. Левандовски
70'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Роберто
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
67'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
66'
60'
Желтая карточка
С. Роберто
Желтая карточка
Б. Фернандеш
60'
ГОЛ! 1:1!
Фред
Пас отдал
Б. Фернандеш
47'
Замена
Антони
️️️️
В. Вегхорст
46'
18'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
19
Джейдон Санчо
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
11
Рафинья
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Антони
ПВ
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
9
Вегхорст
19
Санчо
4-1-3-2
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Араухо
15
Кристенсен
3
Бальде
5
Бускетс
6
Роберто
21
де Йонг
19
Кессье
11
Рафинья
9
Левандовски
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
9
Рэшфорд
8
Мактоминей
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
9
Вегхорст
7
Антони
7
Антони
9
Вегхорст
33
Араухо
3
Алонсо
3
Алонсо
33
Араухо
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
6
Роберто
14
Торрес
14
Торрес
6
Роберто
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Барселона
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барселона
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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