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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Барселона - Манчестер Юнайтед
Барселона - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 февраля 2023
Барселона
16.02.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/16 финала
2 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
50'
М. Алонсо
76'
Рафинья
52'
М. Рэшфорд
59'
Ж. Кунде (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барселона - Манчестер Юнайтед
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Рафинья
83'
81'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 2:2!
Рафинья
Пас отдал
Ж. Кунде
76'
Желтая карточка
Гави
73'
72'
Желтая карточка
Т. Маласья
Замена
А. Фати
️️️️
Ф. Кессье
67'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ж. Альба
67'
Замена
А. Кристенсен
️️️️
М. Алонсо
67'
66'
Желтая карточка
Каземиро
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Ж. Кунде
56'
Желтая карточка
Фред
52'
ГОЛ! 1:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Фред
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
Пас отдал
Рафинья
50'
43'
Желтая карточка
Р. Варан
Замена
С. Роберто
️️️️
Педри
41'
Травма
Педри
40'
Желтая карточка
Ж. Альба
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
19
Франк Кессье
ОП
8
Педри
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Гави
ЦП
11
Рафинья
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
23
Люк Шоу
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
19
Джейдон Санчо
РФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Анхель Аларкон
ЛВ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Марк Касадо
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Пабло Торре
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-4-1
1
тер Стеген
3
Алонсо
23
Кунде
33
Араухо
18
Альба
19
Кессье
8
Педри
21
де Йонг
6
Гави
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
19
Варан
23
Шоу
3
Маласья
5
Каземиро
7
Фред
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Санчо
9
Вегхорст
8
Педри
6
Роберто
6
Роберто
8
Педри
18
Альба
3
Бальде
3
Бальде
18
Альба
3
Алонсо
15
Кристенсен
15
Кристенсен
3
Алонсо
19
Кессье
31
Фати
31
Фати
19
Кессье
11
Рафинья
14
Торрес
14
Торрес
11
Рафинья
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
Остались в запасе
Барселона
Манчестер Юнайтед
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
20
Пабло Торре
АП
47
Анхель Аларкон
ЛВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Барселона - Манчестер Юнайтед
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
1 : 4
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
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