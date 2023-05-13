«Байер» без Лунева дошел до полуфинала ЛЕ – он не попал в заявку из-за травмы. Как у него дела в Германии?

«Байер» попал в полуфинал Лиги Европы, где сыграет с «Ромой». Для российских болельщиков это символично, потому что за клуб играет вратарь Андрей Лунев. Как у него дела в «Байере» – об этом в очередной серии нашего сериала про российских легионеров в Европе.

Лунев не попал в заявку команды на ЛЕ из-за травмы. В остальных турнирах у него тоже не было практики

Статистка Андрея Лунева в каждом турнире в этом сезоне за «Байер»:

Бундеслига: один матч в основе – два пропущенных гола, 10 встреч в запасе;

Кубок Германии: один матч в запасе;

Лига чемпионов: четыре матча в запасе;

Лига Европы: здесь сложнее. «Байер» вылетел в ЛЕ из ЛЧ и формировал заявку на плей-офф турнира в начале весны. В нее Лунев не попал из-за травмы спины, полученной еще в январе. «Байер» в официальном заявлении сказал, что сроки восстановления неизвестны.

Суммарно у Лунева всего три матча за «Байер» за два года – 270 минут на поле и четыре пропущенных мяча. Контракт Лунева с «Байером» заканчивается этим летом. Сам Лунев публично о желании уйти не говорил. Зато его агент Антон Смирнов в январе рассказывал о вариантах для голкипера, а в октябре заявлял:

«Все зависит от позиции клуба и того, какие будут варианты. Мы с уважением относимся к «Байеру». Но желание уйти на сегодня скорее есть, чем его нет. Сидеть еще полгода на замене – слишком большая роскошь для Андрея. В ближайшее время поговорим с «Байером» и определимся с планами».

Правда, чуть позже тот же Смирнов говорил:

«Позиция у руководства «Байера» простая – отпускать Лунева не хотят до конца контракта, потому что равноценной замены нет. Андрей во всех смыслах устраивает клуб, но именно в том статусе, в котором он сейчас находится. Конкурировать с Градецки фактически невозможно, поводов для того, чтобы его менять, нет – это тоже прозвучало. Но мы и так это понимаем. Чтобы отпустить Андрея, нужно найти замену, что зимой сделать нереально».

Но в январе «Байер» взял на его замену голкипера «Реймса» и сборной Австрии Патрика Пентца. И это еще больше усложнило положение Лунева.

Какие варианты у Лунева были зимой: были даже разговоры о «Спартаке», но агент их опровергал

В декабре Антон Смирнов говорил, что он и Лунев рассматривают британское направление, включая Шотландию и Чемпионшип. Чуть позже – поделился информацией, что к Луневу есть интерес от «Брентфорда». Еще позже – что «Байер» получил предложение от «Карабаха». Сам «Байер» при этом, по словам Смирнова, полностью поддерживает Лунева и уважает его. 30 января спортдир «Байера» Эмрах Челикер сказал, что клуб и «Карабах» не договорились о переходе Лунева. Это фактически означало, что Андрей Лунев останется в «Байере» до конца контракта.

Перед стартом европейского трансферного окна появлялись слухи, что Лунев может перейти в «Спартак». Но Смирнов опровергал эти инсайды.

А что там с «Байером» в целом? Как дела у Азмуна?

«Байер» очень преобразился во второй части сезона. Фактически это связано с назначением Хаби Алонсо на должность главного тренера. Он пришел в октябре, и до него статистика в Бундеслиге была такой: победа, две ничьих и четыре поражения. После – 13 побед, четыре ничьих и шесть поражений. Прямо сейчас «Байер» идет в зоне Лиги конференций и на момент написания сохраняет теоретические шансы даже на лигочемпионскую зону.

Основной вратарь и капитан «Байера» характеризовал влияние Хаби Алонсо так:

«Он взбодрил эту команду. Внутри коллектива было много ментальных проблем, которые усугубляли положение на поле. Хаби действительно освежил «Байер». У него есть полная поддержка от игроков и руководства».

В «Байере» играет Сердар Азмун, но пока он в основном выходит на замену. Из 20 матчей Бундеслиге, которые он сыграл в этом сезоне, Азмун появлялся в старте только в шести. Статистика в этих встречах такая: четыре гола и ассист. Плюс у Азмуна есть три ассиста в остальных турнирах – Кубке Германии, Лиге чемпионов и Лиге Европы.

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Фото: Keystone Press Agency, imago-images.de, dpa, firo Sportphoto/Global Look Press