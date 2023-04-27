Как дела у Черышева в «Венеции»: второй бомбардир в команде, работает с бывшим тренером «Спартака» и кайфует от города

Прошлым летом Денис Черышев уехал из уютной для него Испании, в которой провел всю карьеру. Новым местом работы и жительства стала для него Италия, новым клубом – «Венеция».

Какая форма у «Венеции» и Черышева

Сезон «Венеции» трудно назвать положительным. В начале был жесткий кризис, из-за которого после года в Серии А клуб укатился в самый низ турнирной таблицы Серии В. В 19 встречах чемпионата, которые пришлись на 2022 год, «Венеция» добыла лишь пять побед. Локальный кризис запустил вынужденную перестройку. На пост главного тренера клуба пришел Паоло Ваноли, который отдыхал после московского «Спартака».

Сейчас ситуация «Венеции» более-менее наладилась. За четыре тура до конца регулярного сезона (в Серии В есть еще и плей-офф) клуб отодвинулся от зон вылета и стыков и идет в пяти очках от вопроса о понижении. Самое интересное, что между «Венецией» и зоной стыков всего четыре очка. Так что в ближайшие четыре можно побороться как за право вернуться в Серию А, так и быть близким к вылету.

Что там у Черышева? Он сыграл в сезоне 20 матчей. Правда, в основном Черышев выходил на замену. Но это не мешало ему наколотить четыре мяча и отдать два ассиста. Черышев – второй бомбардир «Венеции» в этом сезоне Серии В (первый – Йоэль Похьянпало с 13 голами). Посмотрите на его голы.

Дубль в ворота «Кальяри»:

Мяч в ворота «Фрозиноне»:

Гол «Тернане»:

Правда, без травм этот сезон не обходится. Transfermarkt фиксирует, что Черышев пролечился 58 дней после травмы двуглавой мышцы бедра: он пропустил восемь матчей «Венеции». Sport24 писал, что «Венеция» хочет продать Черышева из-за повреждения, но пока эта информация не получила официальное подтверждение.

А что говорит сам Черышев о первом сезоне в Италии

Вот несколько цитат:

• Почему «Венеция»: «Венеция» ко мне обращалась дважды. Первый раз – в конце июня. Поговорили, мне понравилось их предложение, но я сказал, что нужно подумать. А буквально недели через три они снова позвонили, уже с более конкретными условиями. Поговорили по телефону с президентом, а также с тренером и спортивным директором, которые были в клубе на тот момент. Мне очень понравилось их предложение, причем не только по условиям, но и по моей роли в команде. Я должен был помочь команде не только в футбольном плане, но и своим опытом, общением с молодежью.

Там был интересный момент. Я уже прилетел в Венецию, познакомился с руководством, посмотрел базу, стадион, город, но контракт еще не подписал. На следующий день надо проходить медкомиссию, и в эту ночь мне поступает очень выгодное предложение от другого клуба – и в плане финансов, и в плане уровня команды и чемпионата.

Я не мог кинуть людей, которые меня ждут. Да и сам уже внутренне сделал выбор – хотел скорее присоединиться к «Венеции».

• Про появления Ваноли: «Он меня вызвал на разговор. Сказал, что мне нужно улучшить свои физические кондиции. Если честно, я с ним согласен: я три месяца тренировался один, и, наверное, не успел полностью компенсировать это тренировками с командой.

С Ваноли мы стали интенсивней работать на тренировках. Каждый день перед занятием на поле – тренажерный зал. Минут 30-40 мы работаем в тренажерке, потом идем на поле, разминаемся, работаем над физикой, тактикой. Тренировки очень интенсивные, и по времени подольше. Наверно, то, что и нужно для побед в Серии В, мы и стали делать».

• О жизни в шикарном городе: «Практически месяц я жил в отелях, сначала в одном, потом в другом. В Венеции летом было очень много туристов, все было забито под завязку. Было просто невозможно найти свободную квартиру. Потом я нашел жилье не в самой Венеции, а на суше, как здесь говорят. Район Местре, который соединен с городом на воде большим железнодорожным мостом. Там у нас находится база, мне до нее добираться буквально три минуты. Очень удобно. Квартира небольшая, но хорошенькая, уютненькая, мне хватает места, чтобы комфортно жить.

Венеция – это просто шедевр. Я думаю, каждый, кто любит путешествия, должен хоть раз тут побывать и увидеть эту красоту своими глазами. По ощущениям как будто попадаешь в сказку, другой мир. Нет машин, мотоциклов. Передвигаться можно на выбор пешочком или на лодочке, а точнее гондоле. Отличный вид транспорта, надо сказать».

Текст: Илья Егоров

Фото: соцсети «Венеции»