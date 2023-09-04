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    • Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА

    Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА


    3
    Голосов: 2
    04.09.2023 16:06
    Расписываем призовые на этот сезон.

    Европейский футбол уходит на каникулы. Дальше – перерыв на сборные. После нее начнется еврокубковая неделя, когда вернутся ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

    Еврокубки – это не только престиж, но еще и финансы. Но сколько денег дополнительно они приносят участникам?

    Сколько денег принесет Лига чемпионов-2023/24

    Общий призовой фонд – 2 млрд евро. Разбивка (данные с сайта AS) такая:

    • Каждый клуб получит по 15,64 млн евро;

    • Победа на групповом этапе – 2,8 млн евро;

    • Ничья на групповом этапе – 900 тысяч евро;

    • Попадание в 1/8 финала – 9,6 млн евро;

    • Попадание в четвертьфинал – 10,6 млн евро;

    • Попадание в полуфинал – 12,5 млн евро;

    • Попадание в финал – 15,5 млн евро;

    • Победа в ЛЧ – еще 4,5 млн евро.

    Дополнительные выплаты – фонд в 330,3 млн за права на показ матчей клубов. Он распределяется в зависимости от популярности трансляций матчей с конкретными командами.

    Стоит сказать, что это последний раз, когда групповой этап Лиги чемпионов пройдет в действующем формате. Со следующего сезона будет одна общая лига (с увеличением призового фонда, о чем давно мечтал УЕФА). Об этом мы писали здесь:

    Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

    Сколько денег принесет Лига Европы-2023/24

    Общий призовой фонд – 465 млн евро. Распределение такое:

    • Попадание в групповой этап – 3,63 млн евро;

    • Победа в группе – 630 тысяч евро;

    • Ничья в группе – 210 тысяч евро;

    • 1-е место в группе – 1,1 млн евро;

    • 2-е место в группе – 550 тысяч евро;

    • Выход в плей-офф – 500 тысяч евро;

    • Выход в 1/8 финала – 1,2 млн евро;

    • Выход в четвертьфинал – 1,8 млн евро;

    • Выход в полуфинал – 2,8 млн евро;

    • 2-е место – 4,6 млн евро;

    • Победа – 8,6 млн евро.

    Сколько денег принесет Лига конференций-2023/24

    Пока нет точных данных от официальных источников, либо от достоверных медиа по степени распределения общего дохода. Зато различные источники пишут, что призовой фонд составляет 235 млн евро. В сравнении с прошлым годом он вырос на 6,7%.

    Кстати, зачем была создана Лигу конференций

    «Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи, – раскладывал идею запуска президент УЕФА Александер Чеферин. – Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок».

    В дебютном сезоне сыграли 184 команды (часть из них перешла из Лиги чемпионов или Лиги Европы) из всех национальных ассоциаций. Восемь клубов впервые прошли в групповой этап еврокубка, среди них – представители Армении, Гибралтара и Эстонии, чьи команды вообще никогда не попадали в группу еврокубков. Российские клубы участвовали в отборочных раундах, но вылетели.

    Турнирная система Лиги конференций аналогична Лиге чемпионов и Лиге Европы – восемь групп по четыре команды. В групповой этап вышли 32 клуба из 26 стран. Это самое широкое географическое разнообразие в еврокубках: в Лиге чемпионов – 15 стран, в Лиге Европы – 20 стран.

    Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн выделил Лигу конференций как способ расширения бизнеса: «Лига конференций УЕФА – это очень интересное предложение для наших вещателей и партнеров. Она даст им беспрецедентный охват на большем количестве рынков и возможность привлечь новую аудиторию. Новый трофей и бренд помогут создать Лиге конференций УЕФА собственное лицо, а болельщикам со всего континента и за его пределами – найти связь с турниром на много сезонов».

    Лига конференций стала продолжением Лиги Европы. Они подбились под один формат: матчи проходили в один день и начинались с одинакового гимна, бренды оформлены в схожей айдентике с использованием элементов волн, а спонсоры имели права на оба турнира, что расширило охваты и маркетинговые возможности.

    Бывший исполнительный директор УЕФА Ларс-Кристер Ольссон в 2020 году предполагал, что Лига конференций станет для команд убыточной: «Возможно, рыночная стоимость третьей лиги была оценена неверно. Реакция небольших клубов была понята неправильно. Казалось, что они скажут «да» и обрадуются. На этот раз они этого не сделали, и, возможно, это произошло впервые в истории.

    Вы сыграете против менее интересных команд, что, вероятно, означает, что ваши стадионы не заполнятся. В то же время было сказано, что вы не получите никакой дополнительной финансовой поддержки от Лиги чемпионов. Это рискует стать убыточной сделкой для клубов, участвующих в Лиге конференций».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa, www.imago-images.de, AFLO/Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6220

      fakeid 5 сентября, 08:28

      ЛК интересный турнир для всяких молдавий, мальт, исландий, армений. по сути, замена кубка интертото. и если бы не гад карпин, забивший в финале 2 гола (зенит-сельта 3:4 по сумме 2х матчей), то у нас мог бы быть и третий еврокубок. но тогда победителей было 3 штуки, а в какой-то момент и целых 11, если ничего не путаю. бред же. чё там, кубок болгаркой пилили на 11 частей, или его вообще не было, или всем раздавали одинаковые кубки? сейчас просто подогнали под нормальный формат и дали другое название.

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      Рейтинг: +6220

      fakeid > fakeid 5 сентября, 08:33

      я к чему клоню. зенит в 2000х начинал с интертото, играли с какими-то нонэймами, набирались опыта. потом перебрались в кубок уефа, затем в лч. были в топ-15 европейских клубов, и не раз. первая корзина. очков для страны раздобыли целую кучу, затащили от россии 3 клуба в лч. это уже позже всё рухнуло, из-за известных событий.

      но начиналось всё именно с малоизвестного турнира со слабыми участниками. но зениту хватило менее 10 лет, чтобы подняться с такой фигни до двух еврокубков, и это пример для всех участников ЛК.

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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > fakeid 5 сентября, 11:22

      А щас российские клубы пролетают мимо еврокубков.Пиши исчо.)))

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