Сколько денег приносят Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций УЕФА

Европейский футбол уходит на каникулы. Дальше – перерыв на сборные. После нее начнется еврокубковая неделя, когда вернутся ЛЧ, ЛЕ и ЛК.

Еврокубки – это не только престиж, но еще и финансы. Но сколько денег дополнительно они приносят участникам?

Сколько денег принесет Лига чемпионов-2023/24

Общий призовой фонд – 2 млрд евро. Разбивка (данные с сайта AS) такая:

Каждый клуб получит по 15,64 млн евро;

Победа на групповом этапе – 2,8 млн евро;

Ничья на групповом этапе – 900 тысяч евро;

Попадание в 1/8 финала – 9,6 млн евро;

Попадание в четвертьфинал – 10,6 млн евро;

Попадание в полуфинал – 12,5 млн евро;

Попадание в финал – 15,5 млн евро;

Победа в ЛЧ – еще 4,5 млн евро.

Дополнительные выплаты – фонд в 330,3 млн за права на показ матчей клубов. Он распределяется в зависимости от популярности трансляций матчей с конкретными командами.

Стоит сказать, что это последний раз, когда групповой этап Лиги чемпионов пройдет в действующем формате. Со следующего сезона будет одна общая лига (с увеличением призового фонда, о чем давно мечтал УЕФА). Об этом мы писали здесь:

Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

Сколько денег принесет Лига Европы-2023/24

Общий призовой фонд – 465 млн евро. Распределение такое:

Попадание в групповой этап – 3,63 млн евро;

Победа в группе – 630 тысяч евро;

Ничья в группе – 210 тысяч евро;

1-е место в группе – 1,1 млн евро;

2-е место в группе – 550 тысяч евро;

Выход в плей-офф – 500 тысяч евро;

Выход в 1/8 финала – 1,2 млн евро;

Выход в четвертьфинал – 1,8 млн евро;

Выход в полуфинал – 2,8 млн евро;

2-е место – 4,6 млн евро;

Победа – 8,6 млн евро.

Сколько денег принесет Лига конференций-2023/24

Пока нет точных данных от официальных источников, либо от достоверных медиа по степени распределения общего дохода. Зато различные источники пишут, что призовой фонд составляет 235 млн евро. В сравнении с прошлым годом он вырос на 6,7%.

Кстати, зачем была создана Лигу конференций

«Мы хотим сделать наши турниры более инклюзивными – дать клубам и болельщикам возможность мечтать и бороться за европейские трофеи, – раскладывал идею запуска президент УЕФА Александер Чеферин. – Вот почему мы создали Лигу конференций. В состав УЕФА входят 55 национальных ассоциаций, и важно дать клубам из как можно большего числа ассоциаций шанс продлить выступление в Европе на как можно более долгий срок».

В дебютном сезоне сыграли 184 команды (часть из них перешла из Лиги чемпионов или Лиги Европы) из всех национальных ассоциаций. Восемь клубов впервые прошли в групповой этап еврокубка, среди них – представители Армении, Гибралтара и Эстонии, чьи команды вообще никогда не попадали в группу еврокубков. Российские клубы участвовали в отборочных раундах, но вылетели.

Турнирная система Лиги конференций аналогична Лиге чемпионов и Лиге Европы – восемь групп по четыре команды. В групповой этап вышли 32 клуба из 26 стран. Это самое широкое географическое разнообразие в еврокубках: в Лиге чемпионов – 15 стран, в Лиге Европы – 20 стран.

Маркетинговый директор УЕФА Ги-Лоран Эпстейн выделил Лигу конференций как способ расширения бизнеса: «Лига конференций УЕФА – это очень интересное предложение для наших вещателей и партнеров. Она даст им беспрецедентный охват на большем количестве рынков и возможность привлечь новую аудиторию. Новый трофей и бренд помогут создать Лиге конференций УЕФА собственное лицо, а болельщикам со всего континента и за его пределами – найти связь с турниром на много сезонов».

Лига конференций стала продолжением Лиги Европы. Они подбились под один формат: матчи проходили в один день и начинались с одинакового гимна, бренды оформлены в схожей айдентике с использованием элементов волн, а спонсоры имели права на оба турнира, что расширило охваты и маркетинговые возможности.

Бывший исполнительный директор УЕФА Ларс-Кристер Ольссон в 2020 году предполагал, что Лига конференций станет для команд убыточной: «Возможно, рыночная стоимость третьей лиги была оценена неверно. Реакция небольших клубов была понята неправильно. Казалось, что они скажут «да» и обрадуются. На этот раз они этого не сделали, и, возможно, это произошло впервые в истории.

Вы сыграете против менее интересных команд, что, вероятно, означает, что ваши стадионы не заполнятся. В то же время было сказано, что вы не получите никакой дополнительной финансовой поддержки от Лиги чемпионов. Это рискует стать убыточной сделкой для клубов, участвующих в Лиге конференций».

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