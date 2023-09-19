Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

19 сентября 2023, 10:25
23

Очень скоро стартует Лига чемпионов. Но привычный формат (восемь групп по четыре клуба, плей-офф, начиная с 1/8 финала) будет в последний раз. Со следующего года УЕФА несколько изменит его.

Как будет выглядеть Лига чемпионов с сезона-2024/25

Главные моменты:

• Теперь будет не 32 команды, а 36.

• Каждая команда сыграет по восемь матчей: четыре – дома, четыре – на выезде. С дополнительными форматами в новой ЛЧ всего будет не 125 матчей, а 189.

• Самое важное – больше не будет группы. Будет одна большая лига – она называется «швейцарской моделью»: придумана в шахматах и адаптирована к футболу. Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие 9-24 места, сразятся в двухматчевом противостоянии за право играть в 1/8 финала. Остальные вылетают.

• Групповой этап пройдет за 10 недель. У ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет одна эксклюзивная неделя, посвященная только этим турнирам. И да, в Лиге Европы и в Лиге конференций тоже будет такая модель.

• Важный вопрос: а кто же тогда получит дополнительные места в ЛЧ-2024/25? Они будут отданы лучшим странам по итогам этого сезона еврокубках+стране-чемпионату с пятого места рейтинга УЕФА.

Зачем это все?

Внедрение нового формата Лиги чемпионов идеально совпало с бунтарскими настроениями главных клубов мира, которые вылились в Суперлигу в 2021 году. Новый проект был разнесен УЕФА и общественностью. А организация на этом фоне продавила новый формат ЛЧ. С одной стороны, президент УЕФА Александер Чеферин объяснил это решение желанием повысить число топовых матчей – это соответствовало замыслу Суперлиги.

С другой стороны, УЕФА хочет повысить призовой фонд нового турнира (увеличение числа матчей = рост контрактов на трансляции = больше денег). И это тоже задумка Суперлиги. По некоторым данным, общий призовой фонд текущей Лиги чемпионов составлял 3,6 млрд евро. С нового сезона – 4,8.

Чеферин с самого начала своей работы на должности главы УЕФА говорил, что Лигу чемпионов нужно менять для повышения спроса и финансовой выгоды. По данным The Times, это не единственная правка в формате ЛЧ, которая может состояться в ближайшие годы. Издание утверждает, что топ-клубы обсуждали с руководителями УЕФА возможность изменения формата полуфиналов – чтобы они состояли из одного матча и были на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Но пока стороны не пришли к соглашению по этому вопросу к одному мнению.

А есть ли противники нового формата?

Официально представители клубов жестко не критиковали изменения в Лиге чемпионов. Но The Athletic все-таки написал несколько месяцев назад о недовольствах:

  • Лига 1 продавливала формат из 10 матчей на групповой стадии – к ней не прислушались;
  • Новый формат повышает силу АПЛ и Примеры – как самой сильной лиги и лиги с самым большим числом победителей за последнее время. Это не очень устраивает Бундеслигу;
  • Повышение популярности коэффициентов УЕФА приведет к росту числа участников от той же АПЛ: вероятно, число английских представителей может повыситься до 8 команд;
  • Кстати, Премьер-лига тоже нашла повод для недовольства: ей не понравилось резкое повышение числа матчей в группе. Учитывая все локальные английские турниры и жесткое расписание, клубам АПЛ действительно будет сложно жить в таком графике.

Если посмотреть на поведение фанатов, то случаются локальные всплески. В основном болельщиком беспокоит уничтожение традиционного формата: они считают, что клубы и УЕФА пошли на это ради больших денег и забили на спортивный принцип.

Фото: SVEN SIMON, dpa, imago-images.de/Global Look Press

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лига чемпионов
Комментарии (23)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
k611
1691754262
Был же нормальный формат турнира, нет, нужны эксперименты. Зря...
Ответить
Maxi_7
1691761728
Всё ещё не суперлига, конечно, но уже хоть что-то... теперь не будет этой обязаловки грандам играть против команд, которых в ЛЧ вообще не должно быть - Мальмё, Брюгге и прочими... всё равно это никому не интересное уныние, кроме фанатов этих клубов, ведь в 95% случаев в этих "противостояниях" всё более чем очевидно и предсказуемо - ежегодная полугодичная пустая трата времени в ожидании, наконец, нормальных матчей в плей офф. Суперлига неизбежна, в будущем не станет и никаких национальных первенств. Будут условные: Лига 1, Лига 2, 3, 4 и т.д., где будут играть друг против друга все европейские клубы, а принадлежность к каждой лиге будет определяться соответственно по их силе. За этим будущее футбола.
Ответить
Lipatoff
1691768420
По мне так с групповым противостоянием игры лучше. Футболистам итак тяжело играть, будет больше травм
Ответить
Антибиотик
1691768480
Сначала пишут, что не будет групп, а потом, что групповой этап пройдет за 10 недель. Зря выдумывают, большие деньги убивают футбол.
Ответить
odessakmv
1691771665
ппц, ну что это за Лига ЧЕМПИОНОВ, если в ней смогут сыграть команды с 5-го!!!!! места некоторых чемпионатов....
Ответить
Нас Много
1691774802
Бабло идёт победным маршем... Писец к спорту подкрадывается...
Ответить
russkiisergei
1691780228
просто скопировали СУПЕРЛИГУ ПЕРЕСа вот и все изменения!!! уефа лохи?
Ответить
mutabor0992
1691781256
Что за дичь???
Ответить
Ziklop
1695114752
*нагличане всех победили! надеюсь на поле их выдерут, но ****** судьи будут помогать, заточено всё на это.
Ответить
Алекс636363
1697741802
дико не нравится новый формат. вообще мне очень нравилась жесткая олимпийская система: проиграл - до свидания. а сейчас жопа. но мы все равно там не играем. может, к лучшему, этот мыльный пузырь лопнет
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Ташуев: «В первых матчах ЛЧ Батраков язык на плечо повесит»
02:00
Погребняк определил фаворитов Лиги чемпионов
01:38
Только 2 вратаря сыграли в Лиге чемпионов за 5 разных клубов
00:50
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Ман Сити» обыграл «Порту» благодаря дублю Холанда и другие результаты
Вчера, 23:59
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Куртуа – восьмой вратарь со 100+ матчами в ЛЧ
Вчера, 23:40
Прогноз Смолова на общий этап Лиги чемпионов
Вчера, 23:16
Мбаппе вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов
Вчера, 22:32
Лига чемпионов. АЕК Николича стартовал с победы, «Астон Вилла» обыграла «Брюгге»
Вчера, 21:40
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
Вчера, 16:37
2
Где смотреть матч «Спортинг» – «Галатасарай»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:44
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:42
Где смотреть матч «Ливерпуль» – «Атлетико»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:41
Где смотреть матч «Наполи» – «Арсенал»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:39
Где смотреть матч «Штутгарт» – «Викинг»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:37
Где смотреть матч «Барселона» – «Фейеноорд»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
Вчера, 10:35
Где смотреть матч «Лилль» – «Бетис»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Боруссия Д» – «Вильярреал»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Порту» – «Манчестер Сити»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «АЕК» – «ЛАСК»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Брюгге» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
Где смотреть матч «Реал» – «Интер»: во сколько прямая трансляция: 8 сентября 2026
7 сентября
7 российских игроков заявлены на общий этап еврокубков
7 сентября
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
5 сентября
1
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего победителя Лиги чемпионов
4 сентября
4
Лига чемпионов 2026/27: участники, расписание, формат, фавориты, призовые и где смотреть
3 сентября
1
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
29 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+