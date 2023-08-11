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    • Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

    Через год ЛЧ изменится: не будет групп, вырастет число матчей. Клубы получат сильно больше денег

    Очень скоро стартует Лига чемпионов. Но привычный формат (восемь групп по четыре клуба, плей-офф, начиная с 1/8 финала) будет в последний раз. Со следующего года УЕФА несколько изменит его.

    Как будет выглядеть Лига чемпионов с сезона-2024/25

    Главные моменты:

    • Теперь будет не 32 команды, а 36.

    • Каждая команда сыграет по восемь матчей: четыре – дома, четыре – на выезде. С дополнительными форматами в новой ЛЧ всего будет не 125 матчей, а 189.

    • Самое важное – больше не будет группы. Будет одна большая лига – она называется «швейцарской моделью»: придумана в шахматах и адаптирована к футболу. Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие 9-24 места, сразятся в двухматчевом противостоянии за право играть в 1/8 финала. Остальные вылетают.

    • Групповой этап пройдет за 10 недель. У ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет одна эксклюзивная неделя, посвященная только этим турнирам. И да, в Лиге Европы и в Лиге конференций тоже будет такая модель.

    • Важный вопрос: а кто же тогда получит дополнительные места в ЛЧ-2024/25? Они будут отданы лучшим странам по итогам этого сезона еврокубках+стране-чемпионату с пятого места рейтинга УЕФА.

    Зачем это все?

    Внедрение нового формата Лиги чемпионов идеально совпало с бунтарскими настроениями главных клубов мира, которые вылились в Суперлигу в 2021 году. Новый проект был разнесен УЕФА и общественностью. А организация на этом фоне продавила новый формат ЛЧ. С одной стороны, президент УЕФА Александер Чеферин объяснил это решение желанием повысить число топовых матчей – это соответствовало замыслу Суперлиги.

    С другой стороны, УЕФА хочет повысить призовой фонд нового турнира (увеличение числа матчей = рост контрактов на трансляции = больше денег). И это тоже задумка Суперлиги. По некоторым данным, общий призовой фонд текущей Лиги чемпионов составлял 3,6 млрд евро. С нового сезона – 4,8.

    Чеферин с самого начала своей работы на должности главы УЕФА говорил, что Лигу чемпионов нужно менять для повышения спроса и финансовой выгоды. По данным The Times, это не единственная правка в формате ЛЧ, которая может состояться в ближайшие годы. Издание утверждает, что топ-клубы обсуждали с руководителями УЕФА возможность изменения формата полуфиналов – чтобы они состояли из одного матча и были на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Но пока стороны не пришли к соглашению по этому вопросу к одному мнению.

    А есть ли противники нового формата?

    Официально представители клубов жестко не критиковали изменения в Лиге чемпионов. Но The Athletic все-таки написал несколько месяцев назад о недовольствах:

    • Лига 1 продавливала формат из 10 матчей на групповой стадии – к ней не прислушались;
    • Новый формат повышает силу АПЛ и Примеры – как самой сильной лиги и лиги с самым большим числом победителей за последнее время. Это не очень устраивает Бундеслигу;
    • Повышение популярности коэффициентов УЕФА приведет к росту числа участников от той же АПЛ: вероятно, число английских представителей может повыситься до 8 команд;
    • Кстати, Премьер-лига тоже нашла повод для недовольства: ей не понравилось резкое повышение числа матчей в группе. Учитывая все локальные английские турниры и жесткое расписание, клубам АПЛ действительно будет сложно жить в таком графике.

    Если посмотреть на поведение фанатов, то случаются локальные всплески. В основном болельщиком беспокоит уничтожение традиционного формата: они считают, что клубы и УЕФА пошли на это ради больших денег и забили на спортивный принцип.

    Фото: SVEN SIMON, dpa, imago-images.de/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    11.08.2023 23:00
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    Комментарии24
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Дмитрий-Завьялов-vkontakt 21 час назад

      Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по прогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: «платиновый прогноз». 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13046

      Вомбат 22 часа назад

      Вовремя росфутбол забанили, раз в еврофутболе ТАКИЕ перемены.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4397

      mutabor0992 11 августа, 22:14

      Что за дичь???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      russkiisergei 11 августа, 21:57

      просто скопировали СУПЕРЛИГУ ПЕРЕСа вот и все изменения!!! уефа лохи?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1028

      Нас Много 11 августа, 20:26

      Бабло идёт победным маршем... Писец к спорту подкрадывается...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      odessakmv 11 августа, 19:34

      ппц, ну что это за Лига ЧЕМПИОНОВ, если в ней смогут сыграть команды с 5-го!!!!! места некоторых чемпионатов....

      4
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      Рейтинг: +6910

      Антибиотик 11 августа, 18:41

      Сначала пишут, что не будет групп, а потом, что групповой этап пройдет за 10 недель. Зря выдумывают, большие деньги убивают футбол.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +867

      Lipatoff 11 августа, 18:40

      По мне так с групповым противостоянием игры лучше. Футболистам итак тяжело играть, будет больше травм

      3
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      Рейтинг: +201

      ugc-gaming > Lipatoff 11 августа, 20:58

      швейцарская система еще интереснее, поверь, она не просто так используется в шахматах

      а травматичный спорт - это их выбор, футбол для фанатов :)

      0
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      Рейтинг: +2507

      Maxi_7 11 августа, 16:48

      Всё ещё не суперлига, конечно, но уже хоть что-то... теперь не будет этой обязаловки грандам играть против команд, которых в ЛЧ вообще не должно быть - Мальмё, Брюгге и прочими... всё равно это никому не интересное уныние, кроме фанатов этих клубов, ведь в 95% случаев в этих "противостояниях" всё более чем очевидно и предсказуемо - ежегодная полугодичная пустая трата времени в ожидании, наконец, нормальных матчей в плей офф. Суперлига неизбежна, в будущем не станет и никаких национальных первенств. Будут условные: Лига 1, Лига 2, 3, 4 и т.д., где будут играть друг против друга все европейские клубы, а принадлежность к каждой лиге будет определяться соответственно по их силе. За этим будущее футбола.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Romeo 123 > Maxi_7 16 часов назад

      А ты посмотри как Брюгге играет в лиге чемпионов а потом хрень пиши

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1170

      k611 11 августа, 14:44

      Был же нормальный формат турнира, нет, нужны эксперименты. Зря...

      5
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      Рейтинг: +201

      ugc-gaming > k611 11 августа, 20:56

      швейцарская система еще интереснее, поверь, она не просто так используется в шахматах

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      k611 > ugc-gaming 11 августа, 21:09

      Время покажет

      0
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