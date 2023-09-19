Очень скоро стартует Лига чемпионов. Но привычный формат (восемь групп по четыре клуба, плей-офф, начиная с 1/8 финала) будет в последний раз. Со следующего года УЕФА несколько изменит его.

Как будет выглядеть Лига чемпионов с сезона-2024/25

Главные моменты:

• Теперь будет не 32 команды, а 36.

• Каждая команда сыграет по восемь матчей: четыре – дома, четыре – на выезде. С дополнительными форматами в новой ЛЧ всего будет не 125 матчей, а 189.

• Самое важное – больше не будет группы. Будет одна большая лига – она называется «швейцарской моделью»: придумана в шахматах и адаптирована к футболу. Восемь лучших команд автоматически попадут в плей-офф. Клубы, занявшие 9-24 места, сразятся в двухматчевом противостоянии за право играть в 1/8 финала. Остальные вылетают.

• Групповой этап пройдет за 10 недель. У ЛЧ, ЛЕ и ЛК будет одна эксклюзивная неделя, посвященная только этим турнирам. И да, в Лиге Европы и в Лиге конференций тоже будет такая модель.

• Важный вопрос: а кто же тогда получит дополнительные места в ЛЧ-2024/25? Они будут отданы лучшим странам по итогам этого сезона еврокубках+стране-чемпионату с пятого места рейтинга УЕФА.

Зачем это все?

Внедрение нового формата Лиги чемпионов идеально совпало с бунтарскими настроениями главных клубов мира, которые вылились в Суперлигу в 2021 году. Новый проект был разнесен УЕФА и общественностью. А организация на этом фоне продавила новый формат ЛЧ. С одной стороны, президент УЕФА Александер Чеферин объяснил это решение желанием повысить число топовых матчей – это соответствовало замыслу Суперлиги.

С другой стороны, УЕФА хочет повысить призовой фонд нового турнира (увеличение числа матчей = рост контрактов на трансляции = больше денег). И это тоже задумка Суперлиги. По некоторым данным, общий призовой фонд текущей Лиги чемпионов составлял 3,6 млрд евро. С нового сезона – 4,8.

Чеферин с самого начала своей работы на должности главы УЕФА говорил, что Лигу чемпионов нужно менять для повышения спроса и финансовой выгоды. По данным The Times, это не единственная правка в формате ЛЧ, которая может состояться в ближайшие годы. Издание утверждает, что топ-клубы обсуждали с руководителями УЕФА возможность изменения формата полуфиналов – чтобы они состояли из одного матча и были на одной неделе с финалом Лиги чемпионов. Но пока стороны не пришли к соглашению по этому вопросу к одному мнению.

А есть ли противники нового формата?

Официально представители клубов жестко не критиковали изменения в Лиге чемпионов. Но The Athletic все-таки написал несколько месяцев назад о недовольствах:

Лига 1 продавливала формат из 10 матчей на групповой стадии – к ней не прислушались;

Новый формат повышает силу АПЛ и Примеры – как самой сильной лиги и лиги с самым большим числом победителей за последнее время. Это не очень устраивает Бундеслигу;

Повышение популярности коэффициентов УЕФА приведет к росту числа участников от той же АПЛ: вероятно, число английских представителей может повыситься до 8 команд;

Кстати, Премьер-лига тоже нашла повод для недовольства: ей не понравилось резкое повышение числа матчей в группе. Учитывая все локальные английские турниры и жесткое расписание, клубам АПЛ действительно будет сложно жить в таком графике.

Если посмотреть на поведение фанатов, то случаются локальные всплески. В основном болельщиком беспокоит уничтожение традиционного формата: они считают, что клубы и УЕФА пошли на это ради больших денег и забили на спортивный принцип.

Фото: SVEN SIMON, dpa, imago-images.de/Global Look Press