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    • Лига Европы. «Севилья» в меньшинстве выбила «Ювентус» (2:1) в полуфинале

    Лига Европы. «Севилья» в меньшинстве выбила «Ювентус» (2:1) в полуфинале

    «Севилья» на своем поле одержала волевую победу над «Ювентусом».

    Испанцы в ответном полуфинале Лиги Европы выиграли со счетом 2:1 и прошли дальше.

    Решающий гол «Севилья» забила на 95-й минуте, а на 115-й осталась вдесятером.

    В финале ЛЕ севильцы встретятся с «Ромой».

    Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

    Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Влахович, 65; 1:1 – Сусо, 71; 2:1 – Ламела, 95.

    Удаление: Акунья, 115 – нет.

    Первый матч – 1:1.

    Календарь Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 39 минут назад

      Аллегри доказал что он тренер сассуолло , без багажа Контэ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4335

      mutabor0992 48 минут назад

      Сусо-супермен!А Севилья показала как нужно играть!Боюсь представить,чтобы было если у Севильи был бюджет Ювентуса.

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