Лига Европы. «Севилья» в меньшинстве выбила «Ювентус» (2:1) в полуфинале

«Севилья» на своем поле одержала волевую победу над «Ювентусом».

Испанцы в ответном полуфинале Лиги Европы выиграли со счетом 2:1 и прошли дальше.

Решающий гол «Севилья» забила на 95-й минуте, а на 115-й осталась вдесятером.

В финале ЛЕ севильцы встретятся с «Ромой».

Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч

Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Влахович, 65; 1:1 – Сусо, 71; 2:1 – Ламела, 95.

Удаление: Акунья, 115 – нет.

Первый матч – 1:1.

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