Лига Европы. «Севилья» в меньшинстве выбила «Ювентус» (2:1) в полуфинале

«Севилья» на своем поле одержала волевую победу над «Ювентусом».
Испанцы в ответном полуфинале Лиги Европы выиграли со счетом 2:1 и прошли дальше.
Решающий гол «Севилья» забила на 95-й минуте, а на 115-й осталась вдесятером.
В финале ЛЕ севильцы встретятся с «Ромой».
Лига Европы. 1/2 финала. Ответный матч
Севилья (Испания) – Ювентус (Италия) – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Влахович, 65; 1:1 – Сусо, 71; 2:1 – Ламела, 95.
Удаление: Акунья, 115 – нет.
Первый матч – 1:1.
Источник: «Бомбардир»