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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Севилья - Ювентус
Севилья - Ювентус: обзор матча 18 мая 2023
Севилья
18.05.2023, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Ювентус
71'
Сусо
95'
Э. Ламела
65'
Д. Влахович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Севилья - Ювентус
Желтая карточка
Г. Монтиэль
120'
+4
Желтая карточка
Сусо
117'
Замена
К. Рекик
️️️️
Сусо
117'
116'
Желтая карточка
Л. Паредес
Вторая желтая
М. Акунья
115'
106'
Замена
А. Милик
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
А. Гомес
️️️️
Х. Навас
106'
105'
Желтая карточка
Данило
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Б. Хиль
100'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ламела
Пас отдал
Б. Хиль
95'
86'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
М. Локателли
86'
Замена
Ф. Костич
️️️️
С. Айлинг
ГОЛ! 1:1!
Сусо
Пас отдал
Э. Ламела
71'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Л. Окампос
70'
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Рабьо
63'
Замена
Д. Влахович
️️️️
М. Кен
63'
Замена
Ф. Кьеза
️️️️
А. Ди Мария
Замена
Сусо
️️️️
О. Торрес
62'
Желтая карточка
М. Акунья
57'
41'
Замена
Л. Паредес
️️️️
Н. Фаджоли
12'
Желтая карточка
М. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
8
Неманья Гудель
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Лукас Окампос
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
3
Бремер
ЦЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
29
Николо Фаджоли
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Севилья
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Карим Рекик
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Ману Буэно
ЦП
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
21
Фабио Миретти
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
28
Душан Влахович
ЦФ
4-1-2-2-1
37
Буну
21
Акунья
8
Гудель
5
Баде
16
Навас
5
Фернандо
8
Торрес
11
Ракитич
17
Хиль
7
Окампос
21
Эн-Несири
3-1-2-3-1
13
Щесны
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
5
Локателли
7
Куадрадо
12
Рабьо
11
Ди Мария
29
Фаджоли
16
Айлинг
9
Кен
Сусо
4
Рекик
4
Рекик
Сусо
17
Хиль
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Хиль
8
Торрес
10
Сусо
10
Сусо
8
Торрес
7
Окампос
9
Ламела
9
Ламела
7
Окампос
16
Навас
10
Гомес
10
Гомес
16
Навас
11
Ди Мария
14
Кьеза
14
Кьеза
11
Ди Мария
29
Фаджоли
5
Паредес
5
Паредес
29
Фаджоли
5
Локателли
21
Миретти
21
Миретти
5
Локателли
16
Айлинг
18
Костич
18
Костич
16
Айлинг
7
Куадрадо
30
Милик
30
Милик
7
Куадрадо
9
Кен
28
Влахович
28
Влахович
9
Кен
Остались в запасе
Севилья
Ювентус
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
1
Альберто Флорес
ВР
3
Диего Хормиго
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
14
Ману Буэно
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Севилья - Ювентус
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
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